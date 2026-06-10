בזמן שהשיח סביב בינה מלאכותית מתרחב לעולמות הפיזיים, וברחבי וול סטריט כבר מדברים על "הדבר הגדול הבא", בבנק ההשקעות ברקליס מבקשים להחזיר את הדיון לקרקע. לאחר כנס Robotics Summit שנערך בסוף מאי בבוסטון, פרסמו אנליסטים בבנק הערכה מפוכחת: עידן הרובוטים האנושיים עדיין רחוק ממסחור רחב, והדרך לשם צפויה להיות ארוכה ומורכבת יותר מכפי שהשוק מתמחר כיום.

לדברי האנליסט ויליאם תומפסון, ארבעה חסמים מרכזיים עומדים כיום בפני התעשייה: תקני בטיחות מחמירים שטרם גובשו במלואם, צווארי בקבוק בשרשרת האספקה של רכיבי חומרה מתקדמים, מחסור בנתוני אימון מהעולם האמיתי, ותחרות עזה על משאבי מחשוב מול תחומי AI אחרים. שילוב גורמים אלה, לדבריו, מונע מעבר מהדגמות ניסוייות ליישומים מסחריים בהיקף רחב.

בשלב זה, כך לפי הדוח, השימושים הריאליים של רובוטים דמויי אדם מוגבלים למשימות ממוקדות בסביבות מבוקרות - כגון מחסנים, קווי ייצור ותעשייה כבדה. החלום על עוזר ביתי רב-תכליתי, שמסוגל לבצע מגוון רחב של פעולות באופן עצמאי, עדיין רחוק מהגשמה. רבות מהחברות בתחום, מציינים בברקליס, נמצאות בשלב פיילוט ואינן מצליחות להוכיח רמת אמינות מספקת לפריסה מסחרית.

ההערכה הזהירה מגיעה דווקא לאחר תקופה של תחזיות אופטימיות במיוחד מצד אותו בנק. בתחילת השנה פרסם ברקליס דוח שלפיו שוק הרובוטים האנושיים עשוי לצמוח מכ-2–3 מיליארד דולר כיום לכ-200 מיליארד דולר עד שנת 2035. במקביל, ציינו חוקרי הבנק ירידה דרמטית בעלויות - מכ-3 מיליון דולר ליחידה לפני חמש שנים לכ-100 אלף דולר כיום - לצד התקדמות מהירה בתחומי הסוללות, ה-AI והייצור המדויק.

גם בתעשייה עצמה נרשמת תכונה גוברת. חברות גדולות כמו יונדאי, שבבעלותה בוסטון דיינמיקס, ממשיכות להשקיע בגיוס טאלנטים מובילים, כולל בכירים לשעבר מתוכניות הרובוטיקה של טסלה. במקביל, גופי השקעה מזהים את התחום כהזדמנות אסטרטגית ארוכת טווח, וחלקם אף מדברים על שוק בהיקף של טריליוני דולרים בעתיד.

אולם בברקליס מדגישים כי הפער בין חזון למציאות עדיין משמעותי. "הרגע המקביל ל-GPT בתחום הרובוטיקה הפיזית עוד לא הגיע", נכתב בדוח. המשמעות עבור משקיעים, לפי הבנק, היא צורך בגישה סבלנית וזהירה יותר - כזו שמבחינה בין פוטנציאל ארוך טווח לבין אתגרים מיידיים.

כך, למרות ההבטחות הגדולות, נדמה כי לפחות בשלב זה, מהפכת הרובוטים האנושיים נותרת בעיקר חזון - מרשים, אך רחוק מהגשמה יומיומית.