מיקרוסופט מגיבה לביקורת העולמית: “נרוויח את אמון הקהילות”

מנכ"ל מיקרוסופט, סאטיה נאדלה, ניצל את נאום הפתיחה בכנס Build 2026 כדי להתייחס ישירות לביקורת הגוברת סביב התרחבות חוות השרתים של החברה, המהוות את עמוד השדרה של שירותי הבינה המלאכותית והענן שלה. לדבריו, הצמיחה המואצת של Azure - שכיום כולל למעלה מ-500 מרכזי נתונים הפרוסים על פני 80 אזורים - היא הכרחית לעידן ה-AI, אך מחייבת גם אחריות סביבתית וחברתית מוגברת.

נאדלה הדגיש כי ב-18 החודשים האחרונים בלבד הוסיפה מיקרוסופט יותר קיבולת מחשוב מאשר בעשור הראשון של Azure - נתון שממחיש את קצב ההתרחבות החריג. עם זאת, מחוץ למתחם הכנס בסן פרנסיסקו, נשמעו קולות מחאה מצד פעילים סביבתיים שהביעו חשש מהשפעות חוות השרתים על צריכת מים, עומסי חשמל, זיהום אור ורעש.

“השאלה המרכזית עבורנו היא כיצד אנו מרוויחים את האמון של הקהילות שבהן אנו פועלים,” אמר נאדלה. הוא הבטיח כי מתקני החברה לא יובילו לעלייה במחירי החשמל לצרכנים המקומיים, יתרמו לכלכלה המקומית ויפעלו לשיקום מקורות מים מעבר לצריכתם.

כדוגמה למודל עתידי, הציג נאדלה את מתקן Fairwater בוויסקונסין - קמפוס רחב ידיים המשתרע על פני כ-315 דונם. המתקן עושה שימוש במערכת קירור סגורה, שלדברי החברה צורכת כמות מים שנתית הדומה לזו של מסעדה שכונתית אחת בלבד, לאחר מילוי ראשוני. בנוסף, הארכיטקטורה האנכית של האתר מאפשרת דחיסת מאות אלפי שבבי Nvidia מהדור החדש במבנה דו-קומתי, המחובר בתשתית סיבים אופטיים באורך כולל השווה להקפת כדור הארץ פי 4.5.

לצד ההצהרות, מיקרוסופט כבר התחייבה להפחית את צריכת המים של מרכזי הנתונים שלה ב-40% עד שנת 2030 ולהשיב לסביבה יותר מים מכפי שהיא צורכת. עם זאת, ארגוני סביבה נותרים ספקניים. ארגון Clean Wisconsin, למשל, הזהיר כי רכישת קרקעות בהיקף של כ-1,600 דונם במחוז ראסין עשויה להוביל ללחץ משמעותי על משאבי מים, במיוחד אם לא כל המתקנים יאמצו מערכות קירור מתקדמות.

האתגר המרכזי כעת, כך נראה, אינו רק טכנולוגי אלא גם חברתי: האם מיקרוסופט תצליח להרחיב את תשתיות ה-AI שלה בקצב הנדרש, מבלי לאבד את אמון הציבור והקהילות המקומיות. “רק אם נעמוד בעקרונות הללו ונעשה את העבודה הקשה — נוכל להמשיך לחדש ולבנות,” סיכם נאדלה.