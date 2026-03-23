החברה הסינית: “אנחנו שלוש שנים מאחורי אילון מאסק”

במסיבת עיתונאים שנערכה בבייג’ין ב־20 במרץ אמר המנכ"ל של חברת הטכנולוגיה NeuCyber, לי יואן, כי השתל המתקדם ביותר של החברה, Beinao-2, עדיין רחוק מהישגיה של ניורלינק.

“המדד שלנו הוא ניורלינק,” הודה יואן. “אני חייב לומר שקיים פער של כשלוש שנים - יש להם מעל 20 מטופלים המשתמשים במערכת בפועל.”

פער שנבנה על ניסויים אנושיים

בזמן שנוירלינק כבר החלה בניסויים קליניים עם עשרות מטופלים, המכשיר החדש של NeuCyber עדיין נמצא בשלבי ניסוי רחבי היקף בבעלי חיים בלבד. ניסויים בבני אדם צפויים, לפי הערכות החברה, רק בעוד כשנתיים.

הדגם הקודם של החברה, Beinao-1, התקדם מעט יותר. מדובר בשתל חצי פולשני - המונח על קרום המוח ולא חודר לתוך הרקמה עצמה. עד כה הוא הושתל בשבעה מטופלים, בהם אנשים משותקים לאחר תאונות דרכים שהצליחו לשפר תנועות יד ואף לשלוט בסמן מחשב בכוח מחשבתם. השנה מתכננת NeuCyber להרחיב את הניסויים ל־50 מטופלים נוספים.

סין דוחפת קדימה את ממשקי המוח

ההצהרה של NeuCyber מתפרסמת על רקע השקעה גוברת של ממשלת סין בתחום. ממשק מוח־מחשב (BCI) הוגדר בתוכנית החומש האחרונה של בייג’ין כתחום אסטרטגי, לצד מחשוב קוונטי ובינה מלאכותית. החברה זכתה למימון ממשלתי של כ־200 מיליון יואן (כ־29 מיליון דולר), ובמקביל הוקם קרן מדע המוח הלאומית בהיקף של 11.6 מיליארד יואן, במטרה לעודד את המסלול מהמחקר ועד המסחור.

רק בשבוע שעבר נרשמה פריצת דרך רגולטורית: סין הפכה למדינה הראשונה המאשרת לשיווק מכשיר BCI פולשני. המכשיר, שפותח על ידי חברת Neuracle משנחאי, מיועד להחזיר למבוגרים משותקים חלקית את השליטה ביד. ההיתר שניתן לו מסמן מגמה של פתיחות רגולטורית מואצת - המעבירה את שתלי המוח מהמעבדה לשימוש קליני ממשי.

המרוץ מתגבש

למרות הפיגור מול ניורלינק, בסין שוררת תחושת ביטחון. ממשלת בייג’ין הציבה יעד ברור: עד שנת 2030 היא מבקשת לראות לפחות שלוש חברות BCI סיניות מתחרות ברמה עולמית. NeuCyber, הפועלת במסגרת קבוצת תעשייה ממשלתית ובשיתוף עם המכון הסיני לחקר המוח, נהנית מגישה ישירה למעבדות ולמפעלים - ומאמינה כי היתרון המבני הזה יסייע לה לצמצם את הפער.

“אנחנו לא מתכחשים לעובדות,” אמר יואן, “אבל יש לנו את האמצעים, התמיכה והחזון כדי להדביק את הקצב.”