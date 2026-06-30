Meta חושפת: מכשיר המסוגל לפענח מחשבות בדיוק חסר תקדים

חברת מטא הציגה השבוע את Brain2Qwerty v2 - מערכת מתקדמת לקריאת פעילות מוחית והמרתה לטקסט כתוב, ללא צורך בהתערבות כירורגית. מדובר בדור חדש של ממשקי מוח-מחשב (BCI), שלדברי החברה משיג את הביצועים הגבוהים ביותר שנרשמו עד כה בגישה לא פולשנית.

המערכת מבוססת על טכנולוגיית MEG (מגנטואנצפלוגרפיה), המודדת שדות מגנטיים זעירים הנוצרים כתוצאה מפעילות עצבית במוח. באמצעות שילוב של למידה עמוקה ומודלי שפה מתקדמים, Brain2Qwerty v2 מצליחה לפענח משפטים שלמים מתוך אותות מוחיים גולמיים - בזמן אמת.

בממוצע, המערכת הגיעה לדיוק של 61% בזיהוי מילים, כאשר אצל המשתתף הטוב ביותר נרשם דיוק של 78%. לפי החוקרים, ביותר ממחצית מהמשפטים שנבדקו היו לכל היותר טעות במילה אחת - נתון הנחשב לפריצת דרך בתחום.

מעבר מאותיות למשמעות

בניגוד לגרסה הקודמת, שהתמקדה בזיהוי תווים בודדים, v2 מסוגלת לפענח מילים ומשמעות באופן ישיר. המערכת אומנה על כ-22 אלף משפטים שנאספו מתשעה משתתפים, שכל אחד מהם עבר כ-10 שעות של הקלטת פעילות מוחית תוך כדי הקלדה.

לדברי מטא, אחד המפתחות להצלחה הוא השילוב בין אותות מוח "רועשים" לבין מודלי שפה גדולים, המאפשרים להשלים פערים ולייצר טקסט קוהרנטי. החברה מציינת כי הביצועים משתפרים באופן עקבי ככל שכמות הנתונים גדלה - מה שמרמז על פוטנציאל שיפור נוסף בעתיד.

פוטנציאל רפואי משמעותי

עד היום, רמות דיוק גבוהות בפענוח שפה מהמוח הושגו בעיקר באמצעות שתלים מוחיים - פתרונות פולשניים הכרוכים בסיכונים רפואיים. Brain2Qwerty v2 מציע חלופה בטוחה יותר, שעשויה לשנות את חייהם של אנשים הסובלים מפגיעות מוחיות, שיתוק או מחלות נוירולוגיות הפוגעות ביכולת התקשורת.

במטא מדגישים כי מדובר בצעד ראשון בלבד, אך כזה שיכול להוביל בעתיד לפיתוח כלים שיאפשרו למטופלים "לדבר" באמצעות מחשבה בלבד.

קוד פתוח - וחשד ציבורי

כחלק מהמאמץ לקדם את התחום, מטא פרסמה את קוד האימון של המערכת, בעוד ששותפתה למחקר, המרכז הבאסקי לקוגניציה, שפה ושפה (BCBL), שחררה את מערך הנתונים של הגרסה הראשונה. המחקר עצמו פורסם בכתב העת Nature Neuroscience.

עם זאת, התגובות ברשת היו מעורבות. לצד התלהבות מההתקדמות המדעית והאפשרויות הרפואיות, עלו גם חששות בנוגע לפרטיות ולמעורבות של מטא - חברה שמבוססת על מודל עסקי של איסוף וניתוח מידע.

הטכנולוגיה אולי עדיין רחוקה משימוש יומיומי, אך היא כבר מעלה שאלות עמוקות: לא רק מה אפשר לקרוא מהמוח - אלא גם מי יוכל לגשת למידע הזה, ובאילו תנאים.