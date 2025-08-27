בעקבות הצלחתה של רשת הלוויינים Starlink של אילון מאסק, אשר שימשה את הצבא האוקראיני בתקשורת מוצפנת ובניהול מבצעים בזמן המלחמה עם רוסיה, הפכה סוגיית השליטה בלווייני תקשורת לתחום קריטי בזירה הבינלאומית. סין - המודאגת מהיתרון הטכנולוגי ש-Starlink מעניקה לארצות הברית ובעלות בריתה - החלה להשקיע משאבים עצומים בפיתוח קונסטלציות לוויינים מתחרות.

חברת הלוויינים הסינית הממשלתית China SatNet מובילה את פרויקט Guowang, שמטרתו להקיף את כדור הארץ בכ-13,000 לוויינים. לצדה, תאגיד Qianfan, הנתמך על ידי עיריית שנחאי, כבר שיגר למסלול 90 מתוך 15,000 לוויינים מתוכננים, ואף חתם לאחרונה על עסקאות שיתוף פעולה עם ברזיל לאור העימות הפומבי בין מאסק לבית המשפט הברזילאי.

מומחי ביטחון סיניים טוענים כי לקחי המלחמה באוקראינה היו "זריקת אזהרה" עבור מדינות רבות, לאחר שנחשף כיצד הצבא האוקראיני הצליח לקיים תקשורת ולשלוט במזל"טים באמצעות רשת Starlink. סין רואה בכך אינדיקציה ברורה לחשיבות העצמאות בלוויינים אזרחיים וצבאיים כאחד, במיוחד לאור התלות המתגברת בחברות פרטיות מערביות.

"אוקראינה הייתה נורת אזהרה עבור כולנו", אומר ניתין פאי מהמכון לתקשוב טקשהשילה בבנגלור. לדבריו, האירועים באוקראינה ממחישים הן את הכוח שמעניק מערך לוויינים מבוזר והן את הסיכון שבהישענות על מערכת מסחרית בבעלות אדם פרטי.

ככל שהמרוץ לחלל מתחמם, ברור שמוקד הכוח אינו עוד רק בתחנות חלל או במשגרי ענק, אלא גם, ואולי בעיקר, ברשתות תקשורת עילאיות החולשות על הגלובוס ומגדירות מחדש את גבולות העוצמה הטכנולוגית והביטחונית.