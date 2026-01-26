מאסק בדאבוס: 'הזדקנות היא בעיה פתירה מאוד'

מאסק, שהגיע בהפתעה למפגש בדאבוס לצדו של מנכ"ל חברת ההשקעות בלאקרוק, לארי פינק, הציג חזון עתידני של עולם שבו רובוטים ובינה מלאכותית ישלטו ברוב תחומי החיים. "נייצר כל כך הרבה רובוטים עד שהם ימלאו כל צורך אנושי," אמר. "בסופו של דבר יהיו יותר רובוטים מאנשים."

לדבריו, דגם הרובוט ההומנואידי של טסלה – Optimus – צפוי להתחיל לבצע עבודות פשוטות במפעלי החברה כבר בסוף השנה, ובתוך שנה יוכל להתמודד גם עם משימות תעשייתיות מורכבות. בהמשך, הוסיף, הרובוטים עשויים לשמש כמטפלים בבית – בין אם בשמירה על ילדים או בטיפול בהורים מבוגרים.

מאסק העריך כי בינה מלאכותית תעקוף את רמת האינטליגנציה של כל אדם יחיד עד סוף 2026, ותהפוך לחכמה יותר מהאנושות כולה בתוך חמש שנים. לדבריו, "רובוטיקה ובינה מלאכותית הן הדרך לשפע אמיתי לכלל האנושות."

בנושא אחר, מאסק התייחס גם לפריצות דרך עתידיות ברפואה ואמר כי "הזדקנות היא בעיה פתירה מאוד. ברגע שנבין את הגורם העיקרי לכך – הפתרון יהיה ברור מאליו."

בזירה העסקית, מסר מאסק כי טסלה מצפה לאישור רגולטורי אירופי למערכת הנהיגה האוטונומית שלה כבר בחודש הבא. לדבריו, שירות המוניות האוטונומיות של החברה (Robotaxi) יושק השנה ברחבי ארצות הברית, ועם הזמן יתרחב גם לשווקים נוספים. עם זאת, כפי שכבר פרסמנו, הוא הודה כי קצב הייצור של הדגמים החדשים - בהם רכב ה־Cybercab והרובוט Optimus - יהיה איטי "באופן מייסר" בתחילה.

הופעתו של מאסק על הבמה סימנה שינוי גישה משמעותי: עד לאחרונה הוא כינה את פורום דאבוס "משעמם" ו"אירוע של אליטות חסרות מגע עם הציבור". הפעם, לעומת זאת, התקבל במחיאות כפיים – גם אם מהוססות – לאחר שמנחה המושב, פינק, ביקש מהקהל "לנסות שוב" ולברך את מאסק ביתר התלהבות.

מאסק לא פספס הזדמנות להכניס גם מגע של הומור ושל פרובוקציה: הוא רמז על "שאיפות טריטוריאליות" של הנשיא לשעבר דונלד טראמפ, וציין שוב את הטענה המפורסמת שלו כי ייתכן שהוא עצמו חייזר. הופעתו התרחשה יממה בלבד לאחר נאומו של טראמפ באותו פורום – נאום שבו עסק הנשיא לשעבר גם בסוגיות כמו צנזורה וריבונות לאומית.