המהפכה מגיעה מהר מהצפוי: רובוט אנושי לבית בכ-5,500 ש"ח בלבד

בייג'ין – נואטיקס רובוטיקס, סטארט־אפ סיני בן שנתיים בלבד, הודיע על השקת Bumi - רובוט הומנואידי הראשון מסוגו שנמכר לצרכן הפשוט במחיר שובר שוק של כ־5,500 ש"ח (9,988 יואן או 1,400 דולר). גובהו של Bumi הוא 94 סנטימטרים בלבד, ומשקלו 12 ק"ג, והוא מתוכנן לשימושים ביתיים וחינוכיים - מלהצטרף לשיעור תכנות ועד ללוות ילדים בלמידה ובליווי יומיומי.

ההשקה הגיעה בעיצומה של "מלחמת מחירים" חדשה בסין בתחום הרובוטיקה ההומנואידית, ומציבה את נואטיקס בקדמת התעשייה המקומית מול ענקיות ותיקות כמו Unitree ו־UBTECH. שבוע בלבד לפני ההשקה הכריזה Unitree על דגם R1 במחיר 5,900 דולר - ירידה של 60% מהדגם הקודם - בעוד שבמערב, רובוטי דגל כמו Atlas של Boston Dynamics צפויים לתומחר פי מאה ויותר.

מאחורי נואטיקס עומד מייסד צעיר, ג'יאנג ג'יה-יואן, שעזב את לימודיו באוניברסיטת צינגואה בגיל 27 ומיהר להוכיח את יכולתו כשרובוט שייצר נבחר לרץ־העל ב"חצי מרתון הרובוטים" בבייג'ין מוקדם יותר השנה - הישג שסייע בגיוס של מאות מיליוני יואן מהקרנות GP Capital, קבוצת BAIC ו־CICC Capital Management. בזכות ההכרה וההון, הגדילה החברה את צוות הפיתוח ל־100 עובדים והקימה קו ייצור המסוגל לייצר 10 רובוטים ביום.

Bumi לא מסתפק במשקל קל ושיחה קולית: הוא מגיע עם ממשקי קוד פתוח, תכנות גרפי לילדים בסגנון Scratch ויכולת בילוי משפחתית מגוונת, כולל ריקוד, הליכה והפעלה מרחוק. הרובוט ערוך להצטרף לסביבה הביתית עד לשוק ההמוני, וצפוי להיות זמין לרכישה ב־JD.com ובערוצי החברה החל מיום הרווקים הסיני (Singles' Day) ב־11 בנובמבר ועד 12 בדצמבר השנה.

פעמוני ההשקה של Bumi מייצרים גלים שדוחפים את ענף הרובוטיקה הסינית קדימה עם תחזית ליותר מ־10,000 רובוטים הומנואידיים בייצור עד סוף 2025, ומתדלק את הציפייה להפיכת סין למעצמה עולמית בתחום.