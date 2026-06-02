"העולם נמצא בפני מהפכת הכתב השנייה, רגע לפני שינוי מהותי בתולדות האנושות, ומדינת ישראל מתכוונת להיות מובילה עולמית" - כך הצהיר היום (שלישי) תא"ל במיל' ארז אסקל, ראש המטה הלאומי לבינה מלאכותית במשרד ראש הממשלה, בנאומו במושב 'מנועי הצמיחה' של כנס אלי הורוביץ לכלכלה וחברה.
בדבריו הציג אסקל את אסטרטגיית ההאצה החדשה של מדינת ישראל בתחום הבינה המלאכותית, הכוללת מהלכים ממוקדים להעברת החלטת ממשלה רוחבית לתמיכה בתכנית הלאומית. המטרה המוצהרת: להבטיח את חוסנה המעצמתי ואת שגשוגה הכלכלי של ישראל בעידן החדש.
המבדל הישראלי: מהמודלים אל החיים
"חוקי המשחק השתנו", הדגיש ראש המטה. "המודל שגובש משנות ה-90 להצמחת תעשיית הייטק, מבוססת תוכנה ואקזיטים מהירים, אינו מספיק עוד לעידן הבינה המלאכותית. עולם ה-AI מחייב אותנו להמיר את כל מה שהורגלנו אליו - הוא דורש הכשרה עמוקה, אורך נשימה, ובנייה של ה-AI Stack המקומי".
אסקל הציג תובנה אסטרטגית שגובשה בחודשים האחרונים בשיתוף פעולה הדוק עם הממשלה, התעשייה והאקדמיה: "בעוד המעצמות הגדולות בעולם עסוקות במרוץ חימוש מטורף על שכבות הבסיס של ה-AI - שבבים, אנרגיה ומודלים - העולם כולו נמצא במבוכה סביב השאלה 'מה עושים עם זה מחר בבוקר?' כאן בדיוק נמצא המבדל הישראלי".
לדבריו, "האוקיינוס הכחול של ה-AI כשהוא פוגש את החיים עצמם - היכולת להזריק בינה לתוך מרחבים פיזיים ובעיות חיים, לקחת מטוס או טפטפת ולעשות אותם חכמים יותר - היא מנוע הצמיחה הקריטי שלנו". בהנחיית ראש הממשלה בנימין נתניהו, המטה פועל להעברת החלטת ממשלה לקביעת העקרונות האסטרטגיים הלאומיים בתחום.
הישגים ראשונים: מהבריתות ועד התשתיות
ראש המטה הלאומי חתם את דבריו בסקירת הישגי מדינת ישראל מיום הקמת המטה, לפני פחות מחצי שנה. בין ההישגים המרכזיים:
- בריתות בינלאומיות עמוקות: הצטרפותה הרשמית של ישראל לברית הגלובלית Pax Silica, לרבות הצהרה משותפת עם ארה"ב לשיתופי פעולה קונקרטיים וחתימה על הסכמים עם אזרבייג'ן, הודו וארגנטינה
- תשתיות מחשוב ריבוניות: התחייבות להנגשת כוח מחשוב (Compute) ריבוני בטכנולוגיה מתקדמת עוד במהלך שנת 2027
- טאלנט והון אנושי: קידום תכניות אקדמיות לתואר בבינה מלאכותית, תכנית להחזרת מומחים ותכנית להסבת תואר מדעי המחשב לבינה מלאכותית
- פלטפורמת יוז-קייסים: הקמת פלטפורמה יישומית לפתרון בעיות חיים ממשיות עבור אתגרים של אזרחי ישראל והעולם
"תפקידנו כממשלה הוא להבטיח את התשתיות הללו כדי לאפשר ליכולות ולחברות המקומיות לצמוח, ולהאיץ את המשק כולו", הבהיר אסקל. "ראש הממשלה בנימין נתניהו הגדיר את הבינה המלאכותית כנושא שמדינת ישראל תהיה בו מובילה עולמית ובמשימה הזאת אנו מתכוונים לעמוד".
מהמודל הישן למציאות החדשה
הדגש על תשתיות קריטיות וריבוניות (Sovereign AI) משקף שינוי תפיסתי מהותי. בעוד שבעבר ישראל התמקדה בפיתוח תוכנה ויציאות מהירות, עידן הבינה המלאכותית מחייב השקעה ארוכת טווח בתשתיות בסיס ובפיתוח יכולות מקומיות.
כפי שציין אסקל, "נכנסנו למועדון ה-AI העולמי ההולך ונסגר". ההצהרה משקפת את ההבנה כי החלון ההזדמנויות להצטרף למעגל המצומצם של מדינות המובילות בתחום הולך ומצטמצם, ומדינת ישראל נדרשת לפעול במהירות ובנחישות.
המסר המרכזי שעולה מדברי ראש המטה הלאומי ברור: ישראל לא מתכוונת להסתפק בתפקיד של צרכן טכנולוגיה, אלא שואפת למקם את עצמה כמעצבת העתיד הטכנולוגי - במקום שבו הבינה המלאכותית פוגשת את האתגרים האמיתיים של החיים.
