"העולם נמצא בפני מהפכת הכתב השנייה, רגע לפני שינוי מהותי בתולדות האנושות, ומדינת ישראל מתכוונת להיות מובילה עולמית" - כך הצהיר היום (שלישי) תא"ל במיל' ארז אסקל, ראש המטה הלאומי לבינה מלאכותית במשרד ראש הממשלה, בנאומו במושב 'מנועי הצמיחה' של כנס אלי הורוביץ לכלכלה וחברה.

בדבריו הציג אסקל את אסטרטגיית ההאצה החדשה של מדינת ישראל בתחום הבינה המלאכותית, הכוללת מהלכים ממוקדים להעברת החלטת ממשלה רוחבית לתמיכה בתכנית הלאומית. המטרה המוצהרת: להבטיח את חוסנה המעצמתי ואת שגשוגה הכלכלי של ישראל בעידן החדש.

המבדל הישראלי: מהמודלים אל החיים

"חוקי המשחק השתנו", הדגיש ראש המטה. "המודל שגובש משנות ה-90 להצמחת תעשיית הייטק, מבוססת תוכנה ואקזיטים מהירים, אינו מספיק עוד לעידן הבינה המלאכותית. עולם ה-AI מחייב אותנו להמיר את כל מה שהורגלנו אליו - הוא דורש הכשרה עמוקה, אורך נשימה, ובנייה של ה-AI Stack המקומי".

אסקל הציג תובנה אסטרטגית שגובשה בחודשים האחרונים בשיתוף פעולה הדוק עם הממשלה, התעשייה והאקדמיה: "בעוד המעצמות הגדולות בעולם עסוקות במרוץ חימוש מטורף על שכבות הבסיס של ה-AI - שבבים, אנרגיה ומודלים - העולם כולו נמצא במבוכה סביב השאלה 'מה עושים עם זה מחר בבוקר?' כאן בדיוק נמצא המבדל הישראלי".

לדבריו, "האוקיינוס הכחול של ה-AI כשהוא פוגש את החיים עצמם - היכולת להזריק בינה לתוך מרחבים פיזיים ובעיות חיים, לקחת מטוס או טפטפת ולעשות אותם חכמים יותר - היא מנוע הצמיחה הקריטי שלנו". בהנחיית ראש הממשלה בנימין נתניהו, המטה פועל להעברת החלטת ממשלה לקביעת העקרונות האסטרטגיים הלאומיים בתחום.