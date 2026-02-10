חברות הסלולר במדינת ישראל עשו בשבוע האחרון צעד משמעותי בתהליך המעבר לרשתות מתקדמות. תדרי הג'יגה הראשון ששימשו את רשתות הדור השני והשלישי (2G/3G) פונו ביום 1.2.2026 לטובת שימוש ברשתות המתקדמות של הדור הרביעי והחמישי (4G/5G).

הרשתות הישנות ממשיכות לפעול בינתיים במתכונת מצומצמת יותר ובתדרים אחרים. משרד התקשורת עקב מקרוב אחר תהליך העברת התדרים ולא נרשמו תקלות מיוחדות.

המטרה היא להעביר באופן הדרגתי ומבוקר את משאבי השידור המרכזיים לטכנולוגיות מתקדמות שמאפשרות גלישה במהירות גבוהה ובאיכות שיחה מצוינת, תוך שמירה על "רשת ביטחון" זמנית למי שטרם הספיק לשדרג את מכשיר הטלפון שברשותו.

לפי המתווה החדש שקבע שר התקשורת ד"ר שלמה קרעי, מי שעדיין משתמש במכשירים ישנים יוכל בתקופה הקרובה להמשיך ולקבל שירות בסיסי. בנוסף, כדי לשמור על בטיחות האזרחים, האפשרות לחייג למוקדי החירום (100, 101, 102) מהמכשירים הישנים תישאר זמינה עד סוף שנת 2028.

מי שמחזיק במכשיר ישן, צריך לדעת כי איכות הקליטה עלולה לרדת כבר כעת, וחברות הסלולר אף יוכלו לסגור בהמשך את הרשתות הישנות באופן מוחלט. בעלי טלפונים ישנים מתבקשים לבדוק האם מכשיר הטלפון שברשותם תומך בדורות המתקדמים.

כדי להמשיך ליהנות מקליטה מצוינת ומחוויית שימוש חלקה, משרד התקשורת ממליץ לכל מי שטרם עשה זאת לעבור למכשירים תומכי דור 4 ו-5 עם יכולת VOLTE וחיוג לקווי חירום.