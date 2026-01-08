Vex: הרובוט שהופך חיות מחמד לכוכבי רשת

חברת FrontierX חשפה את Vex ב-CES 2026 כמענה לדור החדש של בעלי חיות מחמד שמחפשים לא רק לעקוב אחרי הכלב או החתול בזמן שהם מחוץ לבית, אלא גם לייצר מהתיעוד הזה תוכן מוכן לרשתות החברתיות. במקום מצלמה נייחת בפינה, Vex הוא כדור קטן בגודל כף יד, עם מעין גפיים קצרות ואוזניים חביבות ואביזרים צבעוניים, שמתגלגל ברחבי הבית ונצמד בעיקר לחיית המחמד שנבחרה לו. הרובוט מצויד במצלמות וחיישנים שמאפשרים לו לנוע עצמאית בסביבת הסלון, להתחמק מרהיטים וממדרגות ולהתאים את ההתנהגות לסוג החיה ולרמת האנרגיה שלה.

ליבת החדשנות של Vex נמצאת בתוכנת הבינה המלאכותית שמניתחת את הווידאו שהוא אוסף לאורך היום, מאתרת רגעים מעניינים - משחק, ריצה, אינטראקציה עם בני הבית - וגוזרת מהם קליפים קצרים עם חיתוכים, מוזיקה ומעברים. לפי FrontierX, המערכת מייצרת בסוף כל יום ״נרטיבים דינמיים וסיפורים ניתנים לשיתוף״, כך שבמקום לעבור ידנית על שעות של תיעוד, הבעלים מקבלים תקציר מצולם מוכן לפרסום. עם זאת, החברה טרם פרסמה דוגמאות רשמיות של הסרטונים הערוכים, ולכן האיכות האמיתית של העריכה האוטומטית - ומה ייחשב ל״רגע שווה שיתוף״ בעיני האלגוריתם - עדיין בגדר סימן שאלה.

FrontierX היא עדיין שחקנית צעירה מאוד: נכון לעכשיו אין לה אתר רשמי פעיל, והנוכחות הדיגיטלית שלה מסתכמת בעמוד אינסטגרם דל פרטים, מה שמדגיש את הפער בין הרעש בתערוכה לבין הבשלות העסקית. בחברה אומרים כי בתוך חצי שנה מתכננים לפתוח מערכת הזמנות מוקדמות ל-Vex ול-Aura, אך בשלב זה לא מספקים תגי מחיר או לוחות אספקה ברורים, מה שמקשה על הערכת סיכויי החדירה לשוק הצרכני.

Aura, המוצר המשלים, הוא רובוט גדול יותר עם מסך עגול שמיועד לבני אדם, קורא שפת גוף והבעות פנים כדי להעריך מצב רגשי, נעזר במודלי שפה לשיחות, ומסוגל לעקוב אחרי המשתמש ברחבי הבית - מעין גרסה ביתית לרובוט ליווי רגשי-דיגיטלי.

שוק הרובוטים לחיות מחמד נמצא בצמיחה מואצת בשנים האחרונות, עם מוצרים כמו מצלמות חכמות, צעצועים רובוטיים ומערכות האכלה אוטומטיות שזוכים לאימוץ נרחב. לפי הערכות עדכניות, פלח הרובוטים המיועדים לחיות מחמד הגיע למאות מיליוני דולרים ב-2025 וצפוי לזנק למיליארדי דולרים בעשור הקרוב, על רקע עלייה בהוצאות על חיות מחמד ושילוב גובר של בינה מלאכותית במוצרי צריכה.

במקביל, שוק ה״חברים הווירטואליים״ והמלווים הרובוטיים לבני אדם מוערך כבר עכשיו במיליארדי דולרים וצפוי לצמיחה מהירה במיוחד - מה שמסביר את ההחלטה של FrontierX להשיק בעת ובעונה אחת רובוט לחיות ורובוט לבני אדם, שניהם עם דגש על אינטראקציה ותוכן.

Vex לא נכנס לוואקום תחרותי: חברות כמו Enabot מציעות כבר היום מצלמות ניידות על גלגלים שמסתובבות בבית ועוקבות אחרי חיות מחמד, ו-PETKIT בונה אקוסיסטם שלם של מוצרי טיפול חכמים לחיות, שגם הם נשענים על בינה מלאכותית וניתוח נתונים.

בתערוכת CES השנה הציגה גם Ludens AI היפנית את Cocomo - רובוט ביתי שמכוון יותר לקשר רגשי ולתקשורת עם בעלי חיים, ופחות ליצירת וידאו, כך שהתחרות סביב השאלה מי תהיה ״הפלטפורמה״ הדומיננטית לחיות מחמד רק הולכת ומחריפה. על רקע העומס הזה, היכולת של FrontierX לספק מוצר עובד, לייצר תוכן וידאו איכותי ולתמחר אותו אטרקטיבית, תהיה זו שתקבע אם Vex יהיה גימיק תערוכות - או ייהפך לצלם הבית הרשמי של הכלב והחתול.