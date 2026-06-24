החברה שיש בה יותר רובוטים מבני אדם - "המהפכה כבר כאן"

חברת הרובוטיקה האמריקאית Figure AI רשמה השבוע אבן דרך יוצאת דופן: לראשונה בתולדותיה, מספר הרובוטים הפעילים בחברה עלה על מספר העובדים האנושיים. מנכ"ל החברה, ברט אדקוק, חשף כי נכון לרבעון השני של 2026, מועסקים בחברה כ־740 רובוטים, לעומת כ־660 עובדים בלבד.

מדובר בקצב צמיחה חריג אפילו ביחס לעולם הטכנולוגיה. Figure AI, שנוסדה רק בשנת 2022, החלה את 2025 עם מספר זניח של יחידות פעילות, אך עד סוף אותה שנה כבר חצתה את רף 100 הרובוטים. בתוך חודשים ספורים בלבד, המספר זינק לכמעט פי שבעה – מגמה שאדקוק תיאר כ"אקספוננציאלית", לצד האטה יחסית בגיוס עובדים אנושיים.

אחת ההדגמות הבולטות ליכולות הרובוטים התקיימה בחודש מאי האחרון, במסגרת אתגר "אדם מול מכונה". בתחרות, שנמשכה עשר שעות, התמודד רובוט מדגם Figure 03 מול מתמחה אנושי במיון חבילות. המתמחה הצליח לנצח בפער קטן במיוחד – 12,924 חבילות לעומת 12,732 של הרובוט – אך הפער היה זעיר, והמחיר הפיזי היה גבוה: לפי החברה, המתמחה סיים את האתגר עם עומס קיצוני על הזרוע.

הרובוט, לעומת זאת, לא הראה סימני עייפות. כדי להמחיש את היתרון, החברה המשיכה את הניסוי מעבר למסגרת המקורית – והרובוטים המשיכו לעבוד ברציפות במשך כ־200 שעות, במהלכן מיינו כמעט רבע מיליון חבילות ללא התערבות אנושית.

המסר של החברה ברור: בעוד בני אדם מוגבלים בזמן, בכוח פיזי ובשחיקה, הרובוטים מתוכננים לפעול ללא הפסקה. אדקוק אף הגדיל ואמר לאחר התחרות כי "זו הפעם האחרונה שאדם ינצח".

ההתפתחות הזו מעלה שאלות רחבות יותר על עתיד שוק העבודה. האם מדובר בתחילתו של עידן שבו עובדים אנושיים יידחקו לשוליים? או שמא הרובוטים יהפכו לכלי משלים בלבד? בשלב זה, Figure AI ממשיכה להגדיל את צי הרובוטים שלה בקצב מהיר – והפער בין מכונות לבני אדם רק הולך ומתרחב.

כך או כך, נראה שהקו בין מדע בדיוני למציאות ממשיך להיטשטש – ומה שקורה בתוך חברה אחת בקליפורניה עשוי לרמוז על הכיוון שאליו צועד שוק העבודה העולמי - עם כל החששות שבמהלך זה.