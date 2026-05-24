ללא הפסקה וללא תלונות: הרובוטים שמתחילים להחליף את בני האדם

חברת הרובוטיקה Figure AI רשמה הישג משמעותי נוסף בתחום האוטומציה, לאחר שרובוטי הדגם F.03 שלה השלימו מבחן סיבולת יוצא דופן של 200 שעות רצופות - כמעט שמונה ימים - תוך מיון של 249,560 חבילות, ללא תקלות.

הניסוי, שהחל כהדגמה מתוכננת של שמונה שעות בלבד במתקן החברה בסאניווייל, קליפורניה, התארך לאחר שהרובוטים עברו את היעד הראשוני ללא בעיות. מנכ"ל החברה, ברט אדקוק, החליט להמשיך את ההפעלה בזמן אמת, כאשר הצוות עקב אחרי ביצועי המערכת לאורך כל התקופה.

במהלך הניסוי פעלו שלושה רובוטים על קו מסוע, כשהם משתמשים במערכת הבינה המלאכותית Helix-02 - רשת נוירונים מתקדמת האחראית על כל שלבי העבודה: זיהוי ברקודים, אחיזה, סריקה והנחת החבילות. קצב העבודה עמד על כ-2.8 שניות לחבילה, נתון המתקרב לביצועים של עובדים אנושיים.

באמצע הניסוי, ב-17 במאי, ערכה החברה גם תחרות יוצאת דופן תחת הכותרת "אדם נגד מכונה". רובוט F.03 התמודד מול סטודנט מתמחה במשך עשר שעות מיון רצופות. התוצאה הייתה צמודה במיוחד: האדם ניצח בפער של 192 חבילות בלבד - 12,924 לעומת 12,732. גם קצב העבודה היה כמעט זהה, עם פער של 0.04 שניות בלבד לכל חבילה.

למרות ההפסד, אדקוק לא הסתיר את שאיפותיו. לדבריו, מדובר "בפעם האחרונה שבה אדם ינצח", אמירה המשקפת את הביטחון הגובר ביכולות הטכנולוגיה.

מעבר להישג הטכני, הניסוי מדגיש מגמה רחבה יותר: המעבר של רובוטים דמויי אדם מהדגמות קצרות בסביבה מבוקרת לעבודה תעשייתית ממושכת. מערכת Helix-02, הפועלת באופן אוטונומי מלא ומנהלת את תנועת הגוף כולו, מציגה פוטנציאל לשילוב רובוטים ככוח עבודה כללי במרכזים לוגיסטיים ומחסנים.

ב-Figure AI כבר מדברים על הרחבת הייצור בהיקפים משמעותיים, עם יעד שאפתני להגיע למיליוני יחידות בשנה - צעד שעשוי לשנות את שוק העבודה כפי שאנו מכירים אותו.