בית המשפט העליון של ארצות הברית דחה היום בקשה לעצור את יישום חוק אימות הגיל החדש של מדינת מיסיסיפי, המחייב משתמשים להוכיח את גילם ולקבל אישור הורים לפני פתיחת חשבונות ברשתות החברתיות. ההחלטה מאפשרת למדינה לאכוף את החוק, גם בזמן שההליך המשפטי בעניין נמשך בערכאות נמוכות יותר.

השופט ברט קבנו כתב בחוות דעת נלווית כי לדעתו יש סיכוי טוב שהחוק מפר את התיקון הראשון לחוקה, אך קבע כי תאגיד הטכנולוגיה העותר לא הוכיח נזק מיידי המצדיק עיכוב חירום.

את העתירה הגישה NetChoice, המייצגת פלטפורמות גדולות כמו פייסבוק ואינסטגרם של מטא, יוטיוב וסנאפצ'ט. הארגון טוען כי החוק פוגע בזכות לפרטיות ומגביל חופש ביטוי, לא רק לקטינים אלא לכלל המשתמשים. "ההורים - ולא הממשלה - צריכים לקבוע מה נכון למשפחותיהם", אמר פול טסקה, מנהל משותף במרכז הליטיגציה של NetChoice.

בשלב ראשון, שופט פדרלי קיבל את טענות NetChoice והקפיא את החוק, אולם בית המשפט הפדרלי לערעורים הפך את ההחלטה ביולי ואישר למיסיסיפי להתחיל באכיפה.

התובעת הכללית של המדינה, לין פיץ', הגנה על החקיקה וטענה כי היא חיונית להגנה מפני סכנות הרשת - בהן סחר לא חוקי, פגיעה בילדים ילדים, הטרדות, סחיטה ועידוד לפגיעה עצמית ואובדנות. החוק קרוי על שמו של ווקר מונטגומרי, נער בן 16 שהתאבד לאחר שנפל קורבן לסחיטה באמצעות אינסטגרם.

הצעד במיסיסיפי הוא חלק ממגמה רחבה: מאז 2023 לפחות 12 מדינות בארה״ב חוקקו חוקים דומים. NetChoice מגישה במקביל עתירות גם נגד חוקים בארקנסו, פלורידה, ג'ורג'יה, אוהיו ויוטה.