סקר עולמי חדש שערך מכון המחקר האמריקאי Pew בין ינואר לאפריל 2025, וכלל משתתפים מ-25 מדינות ברחבי הגלובוס, מציג תמונת עולם טעונה ורבת ניגודים ביחס למהפכת הבינה המלאכותית. לפי הנתונים, 34% מהמבוגרים ברחבי העולם מודים כי הם "מודאגים יותר משהם נרגשים" מהתרחבות השימוש ב-AI, לעומת 16% שדווקא חשים יותר התלהבות מדאגה. רוב המשיבים - כ-42% - הביעו רגשות מעורבים וציינו כי הם "מודאגים ונרגשים במידה שווה".

למרות זאת, המודעות לטכנולוגיה החדשה גבוהה מאוד: 81% מהנשאלים השיבו ששמעו לפחות "קצת" על AI, ואילו 34% אמרו ששמעו עליו "הרבה". עם זאת, 14% מהנשאלים הודו כי אינם מכירים את התחום כלל - עדות לכך שהמהפכה הדיגיטלית עדיין אינה מגיעה לכל שכבות האוכלוסייה.

הנתונים פורסמו זמן קצר לאחר ההודעה של ChatGPT על הגעה ל-800 מיליון משתמשים שבועיים, צעד המדגיש עד כמה הטכנולוגיה כבר הפכה לחלק מחיי היומיום של רבים בעולם. במדינות כמו ארצות הברית, איטליה, ברזיל, אוסטרליה ויוון, כ-50% מהאזרחים הביעו חשש רב יותר מהתלהבות כלפי העתיד שמציבה הבינה המלאכותית.

הממצאים מצביעים גם על פערים דמוגרפיים וכלכליים מובהקים. צעירים ואנשים המשתמשים באינטרנט בתדירות גבוהה הביעו יותר עניין והתלהבות כלפי AI לעומת מבוגרים ומשתמשים מזדמנים. במדינות עשירות, המודעות גבוהה בהרבה: ביפן, לדוגמה, 53% מהאזרחים שמעו "הרבה" על התחום, בעוד שבקניה הנתון עומד על 12% בלבד.

כאשר נשאלו מי לדעתם מסוגל לפקח ולווסת את השימוש בבינה מלאכותית בצורה הטובה ביותר, רוב הנשאלים נתנו אמון רב יותר בממשלותיהם מאשר בגופים בינלאומיים. 89% מהאזרחים בהודו הביעו אמון ביכולתה של ממשלתם להסדיר את התחום, לעומת 22% בלבד ביוון. בממד הבינלאומי, 53% מהמשיבים אמרו כי הם סומכים על האיחוד האירופי שינהיג רגולציה יעילה בתחום, לעומת 37% שסומכים על ארצות הברית ו-27% בלבד על סין.

הסקר מדגיש את הדילמה המורכבת שמלווה את עידן הבינה המלאכותית: מצד אחד, פוטנציאל אדיר לשינוי ולהתקדמות; מצד שני, תחושת חוסר ודאות לגבי מי ייקח אחריות על ההשפעות החברתיות, הכלכליות והאתיות של הטכנולוגיות הללו. הציבור ברחבי העולם אמנם כבר נמצא עמוק בעידן ה-AI - אך הלב נותר זהיר.