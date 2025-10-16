במשך עשרות שנים נחשבו יערות הגשם של צפון אוסטרליה לאחת ממערכות הטבע היציבות והחשובות ביותר למאבק בשינויי האקלים. אך מחקר חדש שפורסם בכתב העת המדעי Nature מגלה כי מגמה מדאיגה מתרחשת בלב היערות הלחים של קווינסלנד: העצים כבר אינם סופגים פחמן דו-חמצני מן האטמוספרה - אלא פולטים אותו.

הנתונים, שנאספו לאורך כמעט 50 שנה מאלפי עצים, מראים כי מאז תחילת שנות ה־2000, בשונה מהשנים שקדמו, איבדו יערות אלה את יכולתם לשמש כמערכת לבליעת פחמן ("כיור פחמן"), והפכו למקור פליטה ("מקור פחמן"). בקצב הנוכחי, נמדדה פליטה של כ־0.9 טונות פחמן לדונם מדי שנה - לעומת קליטה של כ־0.6 טונות בלבד בעשורים שקדמו לכך.​

ד"ר האנה קארל מאוניברסיטת מערב סידני, שהובילה את המחקר, מסבירה כי שינוי זה נובע מעלייה בקצב התמותה של עצים בשל חום קיצוני, בצורות חוזרות ויובש אטמוספרי: "היערות אמורים להתחדש, אך התנאים הקיצוניים גורמים לכך שעצים מתים מהר מהיכולת של הצמחייה החדשה לצמוח במקומם," היא אומרת. לדבריה, על אף שרמות הפחמן הדו-חמצני באוויר אמורות לעודד צמיחה, הלחץ הסביבתי מבטל את האפקט הזה.

החוקרים מזהירים כי התהליך אינו מתרחש רק באוסטרליה. מאחר שיער הגשם הטרופי האוסטרלי קיים בתנאים מעט חמים ויבשים יותר מהאמזונס, הוא משמש מעין חלון לעתיד - רמז מטריד למה שעלול להתרחש גם ביערות הגשם האחרים בעולם.

פרופ' דיוויד קרולי מאוניברסיטת מלבורן הגדיר את ממצאי המחקר כ"חדשות רעות במיוחד": "הממצאים הללו מאתגרים את המודלים האקלימיים הגלובליים, שעליהם מתבססת המדיניות להפחתת פליטות. ייתכן שהערכת התרומה של היערות לבלימת הפליטות פשוט אינה נכונה יותר," אמר.​

מעבר לשינויי האקלים והבצורות, החוקרים מצביעים גם על תפקידם של ציקלונים טרופיים ההולכים ומתרבים בעוצמתם - מה שמחליש עוד יותר את היכולת של היערות לקלוט פחמן.

לפי החוקרים, אם המגמה תימשך, אנו עשויים לעמוד בפני נקודת מפנה אקולוגית היסטורית: מערכות טבע שבעבר בלמו את שינויי האקלים - מתחילות כעת להאיץ אותו.