אסטרונאוטית של נאס"א תיעדה מהחלל את אחד הברקים הנדירים בעולם

ניקול איֵרְס, טייסת משימת SpaceX Crew-10 של נאס"א, הצליחה לצלם מאחת מנקודות התצפית בתחנת החלל הבינלאומית את אחת התופעות החשמליות הנדירות והמרהיבות בכדור הארץ - "סילון ענק" (Gigantic Jet). מדובר בפרץ חשמלי אדיר הממריא מקצה ענן סוער, בגובה של כ־20 ק"מ, ומגיע עד לשכבות האטמוספרה העליונה בגובה של כ־100 ק"מ, ובכך יוצר "גשר" חשמלי בין כדור הארץ לחלל.

איֵרְס, שצילמה במצלמת Nikon Z9 בעדשה של 50 מ"מ, תיעדה את הסילון בעת מעבר התחנה מעל גבול טקסס–מקסיקו. בצילום נראות בבירור גם אורות הערים דאלאס, אוסטין, סן אנטוניו ויוסטון מצפון־מזרח, וכן העיר טוראון שבמקסיקו דרומה.

ד"ר בורקו קוסר, החוקרת הראשית בפרויקט Spritacular של נאס"א, ציינה כי מדובר באחת התמונות הברורות ביותר שצולמו אי פעם של סילון ענק מהחלל. היא הדגישה כי תיעודים כאלה נדירים מאוד ומספקים מידע יקר ערך על השפעת התופעה על המערכת החשמלית העולמית ועל תקשורת לוויינית.

הצילום מצטרף למאגר התמונות והנתונים של פרויקט Spritacular – יוזמה מדעית־אזרחית שאוספת תיעודים של תופעות ברק נדירות מכל העולם ומנגישה אותם לקהילת המחקר. עבור החוקרים, נקודת התצפית מהחלל מסירה את מגבלות העננים והמזג הסוער שחוסמים לרוב את הראייה מהקרקע, ומאפשרת הצצה ישירה וחסרת תקדים אל פלאי האטמוספרה.