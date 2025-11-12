העוזרת הקולית החדשנית של גוגל המבוססת על מודל הבינה המלאכותי Gemini, הושקה לאחרונה עם תקוות גדולות להחזיר את האמון של המשתמשים בתחום הבית החכם - אך בפועל הובילה למשבר תפקודי חסר תקדים. משתמשים מרחבי העולם מדווחים כי Gemini נכשלת בניהול התקני בית חכם בסיסיים כגון הדלקת אורות, שליטה במנעולים, ושליחת הודעות שידור - תפקודים שהיו בעבר חלק אינטגרלי ממערכת Google Assistant הישנה.

רבים מהמשתמשים שהצטרפו לתוכנית ההשקה המוקדמת גילו כי פקודות שגרתיות אינן מתבצעות כלל, לעיתים העוזרת משיבה בשגיאות ולעיתים פשוט מתעלמת מבקשות. "פונקציית השידור פשוט הפסיקה לעבוד, וכל התקן טוען שהוא לא מסוגל לשלוח הודעות", כתב באכזבה משתמש ב-Reddit. גם פעולות שרשרת - אחת הסוגיות המרכזיות ש-Gemini הובטחה לשפר - כמעט ואינן נתמכות: ניסיון להפעיל כמה התקנים בפקודה אחת מסתיים לרוב בהתנצלות מצד Gemini.

הבעיות נובעות מחיבור בעייתי בין בינה מלאכותית מודרנית לארכיטקטורת הבית החכם המסורתית: בעוד LLMs (מודלים שפתיים גדולים) מצוינים ביצירתיות, הם מתקשים בשחזור רציף ואמין של אותן פעולות. ההבדל התהומי בין אלגוריתמים דטרמיניסטיים לבין עיבוד שפה חופשי יצר מצב שבו פקודות מדויקות הופכות לפתע לאירוע בלתי צפוי - שמוביל לשיבוש סדר היום הדיגיטלי של אלפי משקי בית.

"גם אצל אמזון, עם Alexa Plus, גילו את אותם האתגרים: מערכות AI מתקשות לשמור על אמינות ושליטה כמהימנה במכשירים", הסביר אניש קטוקארן, סמנכ"ל המוצר של Google Home, בראיון ל-The Verge. גוגל הודתה בתקופה האחרונה בבעיות, הבטיחה לשפר את הביצועים - ואף קיימה את לוח הזמנים להשקת Gemini - אך הפתרון הסופי למכשולי האינטגרציה עדיין רחוק מהישג יד, והמשתמשים נאלצים להתמודד בינתיים עם מערכת שחושפת את מגבלות הבינה המלאכותית דווקא במקומות שהכי נדרשת בהם אמינות.

השאלה שמעסיקה כעת את תעשיית הבית החכם: האם ניתן לסמוך על AI שעדיין נכשל במשימות היומיומיות הפשוטות ביותר, או שהמהפכה עדיין רחוקה?