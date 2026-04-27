"טוב יותר משחקן מקצועי"

קפיצת מדרגה: רובוט הטניס של סוני מנצח שחקנים אנושיים

מערכת "Ace" של סוני AI מצליחה לגבור על שחקנים ברמה גבוהה בטניס שולחן – ומסמנת את העתיד של רובוטים הפועלים בעולם האמיתי, בזמן אמת ובתנאי אי־ודאות (טכנולוגיה)

הרובוט של סוני (צילום: צילום מסך)

רובוט חדשני שפותח על ידי Sony AI הצליח להשיג הישג יוצא דופן: ניצחון על שחקני טניס שולחן ברמה גבוהה במסגרת משחקים רשמיים. המערכת, המכונה "Ace", מדגימה לראשונה יכולת של בינה מלאכותית לפעול ברמת מומחיות בספורט פיזי תחרותי - תחום שנחשב עד כה לאתגר משמעותי במיוחד עבור מכונות.

המחקר, שפורסם בכתב העת Nature, מציג כיצד הצליח הרובוט לנצח שלושה מתוך חמישה שחקנים ברמה תחרותית גבוהה, ואף לשפר את ביצועיו בהמשך עד כדי ניצחונות על שחקנים מקצועיים. מדובר בהישג שמציב רף חדש ליכולות של מערכות AI מחוץ לסביבות סימולציה.

הרובוט במהלך משחק (צילום: צילום מסך)

מערכת Ace פועלת באמצעות שילוב מתקדם של ראייה ממוחשבת ולמידת מכונה. תשע מצלמות עוקבות אחר תנועת הכדור במרחב התלת־ממדי, בעוד חיישנים ייחודיים מזהים את סיבוב הכדור בדיוק גבוה במיוחד - כולל ציר הסיבוב ומהירותו. זרוע רובוטית בעלת שמונה מפרקים, המותקנת על בסיס נייד, מבצעת את החבטות לאחר שעברה אלפי שעות של אימון בסימולציות מבוססות למידת חיזוק.

בניגוד לתפיסה לפיה יתרון הרובוט נובע ממהירות בלבד, החוקרים מצאו כי הכוח המרכזי של Ace טמון בעקביות וביכולת לשלוט במגוון רחב של סיבובים. שיעור ההחזרות של הרובוט עלה על 75% גם מול כדורים בעלי סיבוב מהיר במיוחד, והוא אף הצליח להסתגל בזמן אמת למצבים בלתי צפויים - כמו פגיעות בכדור ברשת.

הרובוט (צילום: סוני)

למרות שבתחילת הדרך התקשה מול שחקנים מקצועיים, שיפורים שבוצעו לאחר פרסום המחקר - כולל האצת מהירות החבטות ושינוי אסטרטגיית המשחק - הובילו לניצחונות גם מול רמות הגבוהות ביותר. אחד הצופים, שחקן אולימפי לשעבר, תיאר חבטה של הרובוט ככזו "שאף אדם לא היה מסוגל לבצע".

מעבר להישג הספורטיבי, המשמעות הרחבה של הפיתוח נוגעת לעתיד הבינה המלאכותית בעולם הפיזי. בניגוד למשימות דיגיטליות, סביבות פיזיות דורשות תגובה מהירה, הסתגלות מתמדת והתמודדות עם אי־ודאות. היכולת של Ace לפעול בתנאים כאלה עשויה להשפיע על תחומים רבים - מרובוטיקה תעשייתית ורפואה ועד מערכות אוטונומיות מתקדמות.

בסוני הגדירו את ההישג כ"נקודת מפנה", והדגישו כי מדובר בצעד משמעותי בדרך ליצירת מערכות חכמות שיכולות לפעול לצד בני אדם בעולם האמיתי - לא רק לחשב, אלא גם לבצע.

בינה מלאכותיתטכנולוגיהמשחקטניססוני

