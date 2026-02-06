חוקרים בראשות פרופ’ סאנגמין לי מבית הספר להנדסה מכנית באוניברסיטת צ’ונג־אנג חשפו לאחרונה מערכת ייחודית להפקת חשמל באמצעות מה שהם מכנים “אפקט הסטטי של חלקיקים”. הגנרטור שואב השראה מהעיצוב ההיסטורי של טורבינת טסלה, אך בניגוד להמצאה המקורית, הוא אינו מסתמך על מגע או חיכוך בין רכיבים - אלא על מטענים חשמליים הנוצרים באופן טבעי מחלקיקי אבק באוויר דחוס.

המערכת החדשה, שפורסמה בכתב העת המדעי Advanced Energy Materials, מציגה מדידה מרשימה: הפקת חשמל בעוצמה של עד 800 וולט וזרם של 2.5 אמפר, במהירות סיבוב של כ־8,500 סל"ד. בכך מצליחים החוקרים להמיר אנרגיה מכנית לאנרגיה חשמלית באמצעות אפקט אלקטרוסטטי בלבד, ללא שחיקה מכנית וללא צורך בתחזוקה שוטפת.

לפי פרופ’ לי, הרעיון נולד מתוך מחקר קודם שעסק במניעת בזבוז אנרגיית רוח במהירויות נמוכות. “שאלנו את עצמנו מה יקרה אם נחשוף את המערכת לרוח בלחץ גבוה או לזרם אוויר דחוס - והתוצאה הפתיעה אותנו,” סיפר. לדבריו, חלקיקי האבק עצמם “מחוללים” את המטען הדרוש להפעלת המנגנון, ללא כל צורך במגע ישיר.

הטכנולוגיה מציעה פוטנציאל יישומי רחב: מהפקת חשמל במפעלים המשתמשים באוויר דחוס, דרך מערכות סינון וטיהור אוויר ועד חיישנים מתקדמים בעלי הספק עצמי. כבר בשלב זה נבחנות אפשרויות לשלב את המערכת במתקני ייצור בהם נפלטת אנרגיה מיותרת בלחץ גבוה - ולהפוך אותה לחשמל נקי.

הפרויקט הוא תוצר של שיתוף פעולה בינלאומי שכלל את אוניברסיטת MIT בארצות הברית, אוניברסיטת קומו בדרום קוריאה ואוניברסיטת טאיוואן הלאומית. לדברי ג’יהון צ’ונג, שותף למחקר, “העבודה הזו לא רק מחיה עיקרון פיזיקלי בן מאה שנה, אלא מציגה דפוס חדש של הפקת אנרגיה שיכול לאפשר פתרונות ירוקים ואוטונומיים בתעשייה המודרנית.”