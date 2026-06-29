מאסק על הזינוק חסר התקדים: “העלייה הגדולה ביותר שראיתי”

הביקוש הגובר לבינה מלאכותית מטלטל את שוק השבבים העולמי ומוביל לעליות מחירים חריגות בקנה מידה היסטורי. אילון מאסק הזהיר כי מדובר ב“הזינוק הגדול ביותר במחירים שראיתי אי פעם”, כשהוא מצביע על פער הולך ומתרחב בין יכולת הייצור הגלובלית לבין הדרישה האדירה לשבבים מתקדמים.

ההתייקרות אינה מוגבלת עוד למרכזי נתונים ולחומרה ייעודית ל-AI בלבד. בשבועות האחרונים החלה ההשפעה לחלחל גם לשוק הצרכני. אפל הודיעה על העלאת מחירים למחשבי מק ואייפדים, עם התייקרות של 100 עד 500 דולר למכשיר. לדברי החברה, העלייה החדה נובעת מהתפוצצות בביקוש לזיכרון ואחסון עבור תשתיות בינה מלאכותית.

הנתונים בשוק תומכים בתמונה הזו: מחירי זיכרונות DRAM לסמארטפונים זינקו בכ-50% ברבעון אחד בלבד, בעוד שמחירי זיכרון NAND קפצו ביותר מ-90%. במקביל, גם מיקרוסופט הודיעה על התייקרות של קונסולות Xbox, מה שממחיש עד כמה רחב היקף ההשפעה.

מאחורי המשבר עומדות השקעות חסרות תקדים של ענקיות הטכנולוגיה. חמש ספקיות הענן הגדולות בעולם צפויות להשקיע יחד כ-741 מיליארד דולר בתשתיות בשנת 2026 - עלייה של כ-75% בתוך שנה אחת בלבד. אמזון, גוגל, מטא, מיקרוסופט ואורקל מובילות מרוץ חימוש טכנולוגי שמטרתו להרחיב במהירות את יכולות ה-AI שלהן, אך בו בזמן שואבות כמויות אדירות של רכיבי חומרה מהשוק.

בענף מעריכים כי מדובר באחד ממחזורי ההשקעה הגדולים בהיסטוריה של תעשיית הטכנולוגיה. בכירים מזהירים כי הביקוש אינו צפוי להיחלש בזמן הקרוב, ואף להפך - מדינות וחברות נוספות נכנסות למרוץ, מה שמגביר עוד יותר את הלחץ על שרשראות האספקה.

התוצאה: מחסור מתמשך שמתחיל להשפיע על מוצרים יומיומיים. לפי הערכות, המחסור בזיכרון עשוי להימשך לפחות עד 2027. אפל אמנם נמנעה בשלב זה מהעלאת מחירי האייפון, אך רמזה כי צעדים דומים עשויים להגיע בהמשך השנה.

אם המגמה תימשך, הצרכנים צפויים להמשיך ולספוג עליות מחירים - בזמן שתעשיית הבינה המלאכותית ממשיכה לגדול בקצב חסר תקדים.