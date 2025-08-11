כיכר השבת
חנות ללא עובדים | הסטארט‑אפ הישראלי 'Xpand' גייס 6 מיליון דולר

החברה, שהוקמה ב‑2021 בידי יואל בר‑אל, מייסד שותף של Trax Retail, מפתחת חנויות אוטונומיות ללא עובדים, המשלבות רובוטיקה, בינה מלאכותית וניהול מלאי בזמן אמת | החנות הראשונה תיפתח בווינה כבר השנה, עם תוכניות להתרחבות גלובלית (כלכלה)

החנות האוטונומית של Xpand (צילום: יצרן)

חברת Xpand הישראלית השלימה סבב גיוס של 6 מיליון דולר, בהובלת קרנות Ibex Investors ו‑Emerge ובהשתתפות הנהלת החברה, במטרה לעבור משלב המחקר והפיתוח לפריסת מערך מסחרי של חנויות אוטונומיות.

Xpand, שפעלה בעבר תחת השם 1MRobotics, פיתחה קונספט של "חנות בקופסה" - יחידות מודולריות בלתי מאוישות הפועלות 24/7 ומשלבות רובוטיקה, ראייה ממוחשבת וניהול מלאי בזמן אמת. החנויות יכולות להכיל עד 2,000 פריטים שונים ולנהל מלאי של עד 24 אלף מוצרים, עם אזורי טמפרטורה שונים ומערכת מניעת אובדן סחורה.

בראש החברה עומד יואל בר‑אל, לשעבר מייסד שותף של Trax Retail, ולצידו צוות בכירים עם ניסיון ב‑SAP, Retalix, Bringg ו‑Magic Leap. לדבריו: "ההשקה בווינה היא רק ההתחלה. המטרה היא להביא את החזון של קמעונאות אוטונומית בקנה מידה עולמי."

החברה מתכננת פריסה מהירה באירופה ובצפון אמריקה, במטרה לספק פתרון טכנולוגי שיתמודד עם האתגרים של ענף הקמעונאות - עלויות גבוהות ומחסור בכוח אדם - באמצעות מודל חכם, רציף וללא צורך בכוח אדם בשטח.

