אחרי שהטיסות של חברת אייר חיפה משדה התעופה בחיפה בוטלו לחלוטין היום (שלישי), וטיסות רבות של החברה הונחתו אמש בנתב"ג בשל מזג האוויר בצפון הארץ, הטיסות צפויות להתחדש מחר ולפעול כסדרן.

החברה פנתה באופן יזום לנוסעים שטיסתם בוטלה והציעה להם לבחור בין טיסה חלופית, החזר כספי מלא או קבלת קרדיט לשימוש עתידי. לנוסעים שטיסתם לאילת בוטלה הועמדה גם אפשרות להסעה.

בנוסף, על אף הצפי לחזרה לשגרה, אייר חיפה מאפשרת לנוסעים המתוכננים לטוס מחר גמישות מלאה לשינוי או ביטול הטיסה בתמורה לקרדיט, גם בטווח של פחות מ-24 שעות לפני מועד ההמראה.

אתמול, יום ב’ , הוסטו ארבע טיסות של החברה לנחיתה בנתב״ג, עקב תנאי מזג האוויר. לנוסעים שנחתו בנתב״ג הוצע החזר הוצאות בגין מזון, שתייה ותחבורה בסכום של עד 100 שקלים לנוסע, וכן הוענק קרדיט בסך 50$ לכל נוסע למימוש בטיסה עתידית של אייר חיפה. בנוסף, החברה דאגה להסעה מסודרת לחיפה עבור הנוסעים שנחתו בנתב״ג בשעות הערב.