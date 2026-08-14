נתב"ג בימים אלו ( צילום: Avshalom Sassoni/Flash90 )

עומס חריג פקד הבוקר (שישי) את נמל התעופה בן גוריון, כאשר דיווחים רבים הצביעו על עיכובים משמעותיים בעשרות טיסות שלא הצליחו להמריא בזמן. על פי הדיווחים, הבעיה המרכזית נעוצה בכך שמזוודות לא הועמסו על המטוסים - בעוד הנוסעים כבר יושבים בתוכם וממתינים להמראה.

"הנוסעים נכנסים בתורים מטורפים בפריקה", סיפר אחד הנוסעים ל-ynet. "לא ברור האם באמת יש קריסה בגלל העומס, או שיש שביתה. ביזיון". טיסת ישראייר מספר 249 לזלצבורג, שהייתה אמורה להמריא בשעה 06:30, עדיין לא המריאה גם שעתיים לאחר מכן. נוסע שנמצא על המטוס מסר כי הם ממתינים להעמסת המזוודות, שעומדות בחוץ כבר יותר משעתיים. "אנחנו רואים את המזוודות שלנו בחוץ, אבל אף אחד לא מעמיס אותן", תיאר. מקרה דומה דווח גם בטיסת ארקיע IZ74. "אנחנו תקועים כבר שעתיים על מטוס ארקיע, המטוס עוד בחניה ללא מזוודות", סיפר נוסע נוסף. "הדיילת של ארקיע אמרה שצוותי הקרקע של המזוודות פתחו בשביתה. אנחנו לא יודעים מתי כן נמריא וכרגע ממתינים בתוך המטוס. חוצפה מטורפת, בשיא אוגוסט עם מטוסים מלאי ילדים".

נמל התעופה בן גוריון ( צילום: Avshalom Sassoni/Flash90 )

בעיות גם בנחיתות

הבעיות לא הסתכמו רק בטיסות היוצאות. נוסעים שנחתו בנתב"ג דיווחו כי גם מזוודות אינן מורדות מהמטוסים במועד. "ממתינים שעתיים וחצי על הרצפה עם ילדים קטנים", סיפר נוסע שנחת הבוקר בנמל התעופה.

העומס מגיע בעיצומה של עונת הקיץ התיירותית, כאשר נתב"ג רושם שיאי נוסעים. כזכור, במהלך חודש יולי עברו בנמל התעופה יותר מ-2.35 מיליון נוסעים, עלייה של 36% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. במהלך חודש אוגוסט צפויים לעבור בנמל התעופה יותר מ-2.6 מיליון נוסעים, כאשר בימים העמוסים ביותר צפויים לעבור בו למעלה מ-100 אלף נוסעים ביממה.

יצוין כי בימים האחרונים התמודד נתב"ג עם אתגרים שונים, כולל נוכחות מטוסי תדלוק אמריקניים שתפסו מקומות חניה חיוניים. רשות שדות התעופה טרם פרסמה הודעה רשמית בנוגע לעיכובים הנוכחיים.