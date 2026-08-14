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"אין מחסור בעובדים"

העומס החריג בנתב"ג, שעות לפני שבת: 90 טיסות בשלוש שעות

צבר חריג של כ-90 טיסות בפרק זמן קצר יצר עומס משמעותי • עיכובים במרחב האווירי באירופה ונוכחות מתדלקים אמריקניים | 90 אלף נוסעים צפויים היום (תעופה)

נתב"ג בימים אלו (צילום: Avshalom Sassoni/Flash90)

עומסים חריגים פקדו הבוקר (שישי) את נמל התעופה בן גוריון, כאשר בתוך שלוש שעות בלבד נרשם צבר של כ-90 טיסות שיצרו עומס משמעותי על כלל שרשרת התפעול בנמל. העומס השפיע על קצב הטיפול במטוסים, זמני ההמתנה ופריקת המזוודות.

על פי הנמסר מדוברות רשות שדות התעופה, הצבר נוצר על רקע היקפי הפעילות הגבוהים המאפיינים את חודשי הקיץ, לצד עומסי תעבורה ומגבלות במרחב האווירי באירופה - בדגש על יוון - וכן נוכחות וטיסות של המתדלקים האמריקניים. כאשר מספר רב של טיסות מגיע בסמיכות, זמינות מצומצמת יותר של עמדות חניה מקטינה את הגמישות התפעולית ומגבירה את הלחץ על מערכי הקרקע.

90 אלף נוסעים צפויים היום

האתגר משמעותי במיוחד היום, כאשר כ-90 אלף נוסעים צפויים לעבור בנתב"ג בטיסות נכנסות ויוצאות. השילוב בין היקף הפעילות הגבוה, צבר הטיסות והאילוצים התפעוליים משפיע על שרשרת הטיפול כולה ועלול להתבטא בעיכובים ובזמני המתנה, בין היתר בהגעת המזוודות למסועים.

כידוע, רשויות התעופה היווניות הגבילו בימים האחרונים את מספר הטיסות המורשות לעבור במרחב האווירי של יוון בעקבות עומס תעבורתי חריג. ההגבלות במרחב האווירי היווני, המהווה נתיב מרכזי לטיסות מישראל ליעדים באירופה, גרמו לעיכובים בחלק מהטיסות הממריאות מנתב"ג.

בנוסף, נוכחות מטוסי התדלוק האמריקניים בנתב"ג תופסת מקומות חניה חיוניים ומשפיעה על ניהול התנועה במסלול ההמראה. חיל האוויר האמריקני החל לפנות חלק ממטוסי התדלוק, אך עדיין פועלים בנמל כ-25 מטוסי תדלוק שמשפיעים על הפעילות השוטפת.

נמל התעופה בן גוריון (צילום: Avshalom Sassoni/Flash90)

"בניגוד לפרסומים אין כל מחסור בעובדים"

ברשות שדות התעופה הדגישו כי בניגוד לפרסומים שהופיעו בתקשורת, אין כל מחסור בעובדים. כדי להתמודד עם העומסים, רשות שדות התעופה מפעילה את צוותי הקרקע, המערך הלוגיסטי והסבלים בכוחות מתוגברים וברציפות. הצוותים פועלים מסביב לשעון ובתנאי חום קשים כדי לתת מענה לצבר הטיסות, לזרז את הטיפול במטוסים ובמטען ולצמצם ככל האפשר את העיכובים ואת זמני ההמתנה.

ברשות שדות התעופה מודעים לאי הנוחות שחווים חלק מהנוסעים ומצרים על העיכובים וזמני ההמתנה. ברשות מבקשים מהציבור להתאזר בסבלנות ובהבנה ומדגישים כי כלל הצוותים פועלים ברציפות ובמלוא הכוח כדי לתת מענה לעומסים.

יצוין כי טיסות שאמורות להגיע באופן מדורג לאורך היום מתנקזות לעיתים לחלונות זמן מצומצמים ומייצרות עומסים. כאשר מספר רב של טיסות מגיע בסמיכות, זמינות מצומצמת יותר של עמדות חניה מקטינה את הגמישות התפעולית ומגבירה את הלחץ על מערכי הקרקע.
נתב"גרשות שדות התעופה

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