העומס החריג בנתב"ג, שעות לפני שבת: 90 טיסות בשלוש שעות

נתב"ג בימים אלו ( צילום: Avshalom Sassoni/Flash90 )

עומסים חריגים פקדו הבוקר (שישי) את נמל התעופה בן גוריון, כאשר בתוך שלוש שעות בלבד נרשם צבר של כ-90 טיסות שיצרו עומס משמעותי על כלל שרשרת התפעול בנמל. העומס השפיע על קצב הטיפול במטוסים, זמני ההמתנה ופריקת המזוודות.

נמל התעופה בן גוריון ( צילום: Avshalom Sassoni/Flash90 )

"בניגוד לפרסומים אין כל מחסור בעובדים"

ברשות שדות התעופה הדגישו כי בניגוד לפרסומים שהופיעו בתקשורת, אין כל מחסור בעובדים. כדי להתמודד עם העומסים, רשות שדות התעופה מפעילה את צוותי הקרקע, המערך הלוגיסטי והסבלים בכוחות מתוגברים וברציפות. הצוותים פועלים מסביב לשעון ובתנאי חום קשים כדי לתת מענה לצבר הטיסות, לזרז את הטיפול במטוסים ובמטען ולצמצם ככל האפשר את העיכובים ואת זמני ההמתנה.

ברשות שדות התעופה מודעים לאי הנוחות שחווים חלק מהנוסעים ומצרים על העיכובים וזמני ההמתנה. ברשות מבקשים מהציבור להתאזר בסבלנות ובהבנה ומדגישים כי כלל הצוותים פועלים ברציפות ובמלוא הכוח כדי לתת מענה לעומסים.

יצוין כי טיסות שאמורות להגיע באופן מדורג לאורך היום מתנקזות לעיתים לחלונות זמן מצומצמים ומייצרות עומסים. כאשר מספר רב של טיסות מגיע בסמיכות, זמינות מצומצמת יותר של עמדות חניה מקטינה את הגמישות התפעולית ומגבירה את הלחץ על מערכי הקרקע.