נתב"ג במבצע שאגת הארי ( צילום: כיכר השבת )

משרד התחבורה הודיע הבוקר (שישי) על הסרת האיום האחרון שריחף מעל עונת הקיץ: ישראל הגיעה להבנות עם צבא ארצות הברית על האצת פינוי המטוסים האמריקניים החונים בנמל התעופה בן גוריון. ההסכם החדש צפוי להסיר את האיום שנותר על יותר מ-200 אלף כרטיסי טיסה בחודשים יולי-אוגוסט.

כזכור, לפני כשבוע וחצי הצליחה ישראל להסיר את החשש לביטול יותר מ-2.4 מיליון כרטיסי טיסה, אך האיום על חלק מהטיסות בעונת השיא נותר בעינו. כעת, עם ההבנות החדשות, צפוי המשבר להסתיים באופן מלא. 50 מטוסים יפונו בשבועיים על פי ההבנות שהושגו, עד יום שלישי הקרוב יועברו בהדרגה 30 מטוסים אמריקניים לבסיסי חיל האוויר ברחבי הארץ. בשלב נוסף, שיתבצע בהמשך, יפונו 20 מטוסים נוספים מנתב"ג. מאז ה-16 ביוני, מועד פריצת הדרך הראשונה לסיום המשבר, כבר פונו 15 מטוסים אמריקניים מהשדה. דרמה באוויר: הקברניט התמוטט התמוטט במהלך הטיסה; הדיילת הוציאה אותו כיכר השבת | 07:29 חמאס בלחץ: תושבים עזתיים מתכננים פעולה יוצאת דופן משה בשן | 25.06.26 במסגרת ההסכם התחייבה ישראל כי במקרה של הסלמה ביטחונית, יתאפשר למטוסים האמריקניים לשוב לנתב"ג בתוך כ-72 שעות. התחייבות זו אפשרה את ההתקדמות המהירה במשא ומתן עם הצבא האמריקני.

נמל התעופה בן גוריון ( צילום: Avshalom Sassoni/Flash90 )

המשבר שאיים על עונת הקיץ

המשבר נוצר בעקבות עשרות מטוסי תדלוק ותובלה של צבא ארצות הברית שחנו בנתב"ג ותפסו חלק משמעותי מקיבולת החניה למטוסים אזרחיים. ברשות שדות התעופה הזהירו בשבועות האחרונים כי ללא פינוי המטוסים ייאלצו חברות התעופה לצמצם את לוחות הטיסות בעונת הקיץ ובחגי תשרי.

בשלב הראשון של המשבר אף הוערך כי יותר מ-2.4 מיליון כרטיסי טיסה עלולים להתבטל. לאחר פריצת הדרך הראשונה לפני כשבוע וחצי, האיום הצטמצם ל-200 אלף כרטיסים בלבד בחודשים יולי-אוגוסט. כעת, עם ההבנות החדשות, צפוי גם איום זה להסתיים.

יצוין כי טרמינל 1 בנתב"ג נפתח מחדש לאחרונה, צעד שתרם אף הוא להקלה על העומס בנמל התעופה. בנוסף, נתב"ג רשם לאחרונה שיא בתנועת הנוסעים מאז פרוץ מבצע שאגת הארי, כאשר מעל 75,000 נוסעים עברו בטיסות בינלאומיות ביום אחד.