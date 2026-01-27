הציפור מעופפת במטוס ( צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א )

טיסה של חברת התעופה הלאומית של הונג קונג, קתאי פסיפיק איירליינס, שעמדה להמריא היום (שלישי) מהונג קונג לטאיוואן, התעכבה בגלל אורחת בלתי צפויה: ציפור דרור שחדרה למטוס. הטיסה התעכבה 35 דקות עד שצוות המטוס הצליח לתפוס את הציפור.

חלק מהנוסעים זעמו על העיכוב, בעוד אחרים נהנו מהסיטואציה המשעשעת. בתיעוד שפורסם ברשתות החברתיות נראית הציפור עפה ברחבי תא הנוסעים, בהמשך, איש צוות הרים בהצלחה את הציפור, וזכה לתשואות ולשבחים מצד נוסעים רבים. "פלישות ציפורים למטוסים" קורות לעתים קרובות. במאי האחרון, שתי יונים פלשו לטיסה של דלתא איירליינס בארצות הברית, ועיכבו את ההמראה בכשעה. אחד הנוסעים תועד מנסה ללכוד את היונה עם ז'קט.

היונה בתוך הטיסה של דלתא במאי האחרון ( צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א )

נוסע שתיעד את האירוע ושיתף אותו ברשתות החברתיות, ציין כי זו הפעם הראשונה שבה הצוות, כפי שנמסר לנוסעים, נתקל במקרה כזה. "שמעתי נוסע אחר אומר לדיילת שיש יונה במטוס. הטייס עלה בקשר ואמר שאין לו ניסיון עם המצב הזה", נכתב לצד התיעוד.

"המטוס בסופו של דבר התרחק והחל בנסיעה במסלול – ואז הגיחה יונה נוספת", תיאר אותו נוסע, והוסיף: "הטייס אמר לו (במגדל פיקוח) שזו הפעם השנייה עבורו. הראשונה הייתה חצי שעה קודם".