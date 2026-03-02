רשימת היעדים נחשפת: מבצע החילוץ הדרמטי של אל על יוצא לדרך

אחרי ימים של חוסר ודאות בשחקים, חברת אל על מכריזה על תחילת מבצע לוגיסטי מורכב להשבת אלפי ישראלים התקועים ברחבי העולם. המבצע יצא לפועל ברגע שיתקבל האישור הביטחוני לפתיחת נתב"ג, כאשר המטרה ברורה: פינוי מהיר של כלל לקוחות אל על וסאן דור ממוקדי המפתח.

על פי ההודעה הרשמית של החברה, בשלב הראשון תופעל תעבורה אווירית ממוקדי הביקוש הגבוהים ביותר. בין היעדים שסומנו: ניו יורק, מיאמי ולוס אנג'לס בארה"ב; בנגקוק ופוקט במזרח; ועשרות יעדים באירופה בהם לונדון, פריז, רומא, אמסטרדם ואתונה. באל על מבהירים כי לקוחות שטיסתם בוטלה לא יידרשו לשלם תוספת עלות, והמכירה לקהל הרחב תיפתח רק לאחר שיושלם חילוץ לקוחות החברה. צעד זה מגיע על רקע המתיחות הביטחונית המתמשכת באזור, שהובילה לביטולי טיסות נרחבים של חברות תעופה זרות.

טיסת אל על נוחתת בנמל התעופה בן גוריון ( צילום: יוסי אלוני / Flash90 )

נתיב עוקף דרך טאבה ועקבה

בצעד יצירתי ויוצא דופן, אל על בוחנת הפעלת טיסות באמצעות מטוסי חברת KlasJet מיעדים קרובים באירופה ישירות לטאבה או לעקבה. המהלך, שנחשף בדיווח של החברה, כפוף לאישור גופי הביטחון ונועד לייצר "נתיב עוקף נתב"ג" במידת הצורך.

לקוחות שיבחרו באופציה זו יוכלו לשוב לארץ במהירות וללא עלות נוספת, תוך קבלת עדכונים שוטפים בזמן אמת דרך אתר החברה והרשתות החברתיות. יצוין כי מהלך זה מעיד על יצירתיות לוגיסטית בתקופה מורכבת, כאשר חברות תעופה זרות ממשיכות להימנע מטיסות ישירות לישראל.

רקע: שבועות של אי ודאות בשחקים

המבצע מגיע לאחר תקופה מורכבת בתעופה הישראלית. רק השבוע דיווחנו על הארכת מתכונת טיסות הלילה של קבוצת לופטהנזה עד ל-15 במרץ, כאשר טיסות הלילה של לופטהנזה ו-SWISS ממשיכות לכלול עצירת ביניים קצרה באתונה. חברת KLM אף הודיעה על ביטולי טיסות לתל אביב החל מהראשון למרץ בעקבות שיקולים מסחריים ותפעוליים.

בנוסף, רק לפני ימים ספורים נאלצו שתי טיסות של אל על לסטות ממסלולן תוך שעות בודדות - האחת עקב חשש לתקלה טכנית במנועים, והשנייה בעקבות מקרה חירום רפואי. אירועים אלה מדגישים את המורכבות התפעולית שעמה מתמודדות חברות התעופה הישראליות בתקופה זו.

עבור אלפי ישראלים התקועים ברחבי העולם, המבצע המתוכנן מהווה קרן אור בתקופה מורכבת. החברה קוראת ללקוחות לעקוב אחר העדכונים בערוצים הרשמיים ולהיערך לשינויים אפשריים בהתאם להתפתחויות הביטחוניות.