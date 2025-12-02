זה תאריך החזרה לאחר 4 שנות הפסקה: חברת הלואו קוסט ממזרח-אירופה שבה לישראל אחרי שהפסיקה לטוס לנתב"ג עם פרוץ המלחמה בין רוסיה לאוקראינה בפברואר 2022, ולאחר תקופה ארוכה שבה פעלה בעיקר במודל חכירה רטובה עבור ישראייר וארקיע, חברת התעופה האוקראינית סקייאפ (SkyUp) משיקה מחדש קו ישיר לנתב"ג | הטיסה הראשונה תגיע לנתב"ג כבר ביום חמישי הקרוב (תעופה)

אא איציק אברהם כיכר השבת | 16:55