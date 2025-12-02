לאחר 4 שנות הפסקה: חברת הלואו קוסט ממזרח-אירופה שבה לישראל

לאחר שהפסיקה לטוס לנתב"ג עם פרוץ המלחמה בין רוסיה לאוקראינה בפברואר 2022, חברת התעופה האוקראינית סקייאפ (SkyUp) משיקה מחדש קו ישיר לנתב"ג. החברה מספקת טיסות לואו וסט וצ'רטר.
החברה שהחלה לטוס לישראל ב-2019, נאלצה להפסיק את פעילותה הסדירה עם פרוץ המלחמה באוקראינה. בתקופה שחלפה, החברה פעלה בעיקר במודל של חכירה רטובה (ACMI) עבור חברות ישראליות כמו ישראייר וארקיע, כעת החברה משיקה מחדש קו ישיר לישראל.
הטיסה הראשונה תגיע לנתב"ג כבר ביום חמישי, 4.12.2025, מקישינב בירת מולדובה. הקו יופעל שלוש פעמים בשבוע/ בימי ראשון, שלישי וחמישי - עם משך טיסה של כשלוש שעות.
הקו החדש לישראל יפעל מקישינב, בירת מולדובה, שהפכה לבסיס הבית החדש של סקייאפ מחוץ לאוקראינה. משם, החברה מפעילה רשת קווים ענפה לאירופה, למזרח התיכון ולים התיכון. במקביל, החברה פותחת קווים חדשים מקישינב לפריז, פראג, מילאנו, אנטליה, איסטנבול, לרנקה, אמסטרדם ועוד.
הקו החדש לישראל צפוי לשרת: קהילות אוקראיניות באזור, נוסעים ישראלים המחפשים חיבור מהיר למולדובה, מטיילים הממשיכים ליעדים רחבים יותר במזרח ובאירופה.
