אם אתם מתכננים לטוס לארצות הברית בקרוב ומחזיקים באזרחות של אחת ממדינות תוכנית הפטור מוויזה (Visa Waiver Program), כולל דרכון ישראלי, כדאי שתהיו מעודכנים: המחיר של בקשת ESTA – אישור הכניסה האלקטרוני לארה"ב, עומד לעלות החל ממחר (יום שלישי, 30.09.25).

עד כה, עלות בקשת ESTA עמדה על 21 דולר בלבד. אך החל ממחר המחיר יעלה ל-40 דולר – כמעט כפול.

אישור ESTA הוא אישור כניסה אלקטרוני לארצות הברית, שניתן במסגרת תוכנית הפטור מויזה, ונדרש לאזרחים המחזיקים בדרכון ביומטרי ישראלי לנסיעות קצרות (עד 90 יום) למטרות תיירות או עסקים. כדי להגיש בקשה, יש למלא טופס מקוון באתר הרשמי, לשלם אגרה, ולקבל את האישור לרוב תוך 72 שעות. האישור תקף לשנתיים או עד פקיעת הדרכון, המוקדם מביניהם.

המחיר החדש הוא חלק מחוק חדש שעבר בקונגרס האמריקאי, שמטרתו לממן מערכות הקשורות לאבטחת גבולות ותוכניות הגירה. על פי הפרסום הרשמי ב-Federal Register, השינוי יאפשר להגדיל את המשאבים לפיקוח, בקרה ושיפור חוויית הנוסעים בנמלי הכניסה לארצות הברית.

מי שיגיש בקשה ל-ESTA עוד היום - לפני ה-30/09/2025 – ישלם לפי המחיר הנוכחי: 21 דולר בלבד. מדובר בחיסכון של כמעט 90 ש"ח לאדם. לכן, אם יש לכם תוכניות להגיע לארה"ב בתקופה הקרובה או אפילו בשנה הקרובה – מומלץ להגיש את הבקשה כבר עכשיו.

שימו לב: אם פתחתם בקשה לפני ה־30/09/2025 אך טרם שילמתם, האגרה תעודכן אוטומטית לסכום החדש. כלומר, רק תשלום בפועל לפני מועד זה יבטיח את המחיר הישן.

את הבקשה מגישים אך ורק דרך האתר הרשמי של ממשלת ארה"ב או באפליקציה הרשמית של ESTA. אין צורך בשירות של סוכנים או אתרים צד שלישי. חשוב מאוד להיזהר מאתרים מזויפים או כאלה שגובים עמלות מיותרות.