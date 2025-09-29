המטוס בתוך סופת הברד ( צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א )

פאניקה ואימה של ממש נרשמה בטיסה של חברת תעופה LATAM בברזיל שנקלעה בשבוע שעבר למערבולת חזקה סופת ברד קשה. למרות הדרמה, אף נוסע לא נפגע. רשויות התעופה הדגישו כי מצבים כאלה הם במסגרת פרוטוקולי בטיחות האוויר.