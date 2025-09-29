כיכר השבת
המטוס נחת בשלום

פאניקה בשמים: טיסה נקלעה למערבולת וסופת ברד; הנוסעים צרחו והקיאו | תיעוד

דרמה של ממש נרשמה בטיסה של חברת תעופה LATAM בברזיל שנקלעה בשבוע שעבר למערבולת חזקה וסופת ברד קשה | גם המטוס נפגע קשות מהברד, אך למרות הרגעים המלחיצים, הטיסה המשיכה כרגיל | אחת הנוסעות סיפרה כי חלק מהאנשים הרגישו בחילה והקיאו, לדבריה, "זה הרגיש כמו רכבת הרים" (תעופה)

המטוס בתוך סופת הברד (צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א)

פאניקה ואימה של ממש נרשמה בטיסה של חברת תעופה LATAM בברזיל שנקלעה בשבוע שעבר למערבולת חזקה סופת ברד קשה. למרות הדרמה, אף נוסע לא נפגע. רשויות התעופה הדגישו כי מצבים כאלה הם במסגרת פרוטוקולי בטיחות האוויר.

התקרית אירעה ביום ראשון שעבר כאשר מטוס איירבוס A320neo (PR-XBV) של LATAM Brasil נקלע למערבולות אוויר קשות זמן קצר לאחר ההמראה של טיסה LA3279 מצ׳פקו (XAP).

הסופה הייתה כל כך חזקה שאף המטוס נפגע קשות מהברד. למרות הרגעים המלחיצים, הטיסה, בת השעה וחצי, לסאו פאולו גוארולוס (GRU) המשיכה כרגיל.

אחת הנוסעות, אלויסה ואני, סיפרה כי חלק מהאנשים הרגישו בחילה והקיאו. לדבריה, "למרות שחגרנו חגורות בטיחות, עדיין עפנו כלפי מעלה. זה הרגיש כמו רכבת הרים". "זה היה סיוט", אמרה.

