השניים נעצרו בנחיתה

פאניקה ובלבול בטיסה: נוסעים "מוזרים" ניסו לאכול ולהשמיד את הדרכון שלהם

אירוע חריג אירע בטיסת ריינאייר ממילאנו ללונדון בסוף השבוע שנאלצה לבצע נחיתת חירום, לאחר שנוסעים "מוזרים" החלו להיכנס לפאניקה ולנסות להיפטר מהדרכונים שלהם בדרכים יוצאות דופן | נוסע אחד קרע דפים מהדרכון והחל לאכול אותם, והשני ניסה להוריד את הדרכון באסלה (תעופה)

מטוס נוסעים (צילום: shutterstock)

שני נוסעים "מוזרים" שטסו ממילאנו ללונדון בסוף השבוע האחרון בטיסת ריינאייר גרמו לפאניקה ובלבול בקרב שאר הנוסעים, ואף הביאו לנחיתת חירום, לאחר שהחלו להיכנס לפאניקה ולנסות להיפטר מהדרכונים שלהם בדרכים יוצאות דופן.

על פי עדויות מהמטוס, קצת לאחר ההמראה התחיל אחד הנוסעים לקרוע את הדפים מהדרכון שלו - ולאכול אותם. אדם אחר "זינק" לקצה השני של המטוס, וניסה לדחוף את הדרכון שלו לאסלה. אחת הדיילות ניסתה לפתוח את דלת השירותים, אך הנוסע לא נתן לה. "כולם ממש נלחצו", סיפר אחד הנוסעים.

נוסע שהיה על המטוס סיפר למגזין הדיילי סטאר כי "הנוסעים הביטו בתדהמה כשאחד הגברים קרע דפים מדרכונו והחל לאכול אותם. בשלב זה, כשהנוסעים החלו להיכנס לפאניקה, שותפו ניסה בקצה השני של המטוס להוריד את הדרכון באסלה".

בשלב הזה החליטו הטייסים להסיט את המטוס לפריז. כשהמטוס נחת, הרשויות הצרפתיות עלו ועצרו את שני הגברים. אחרי כשעתיים, המטוס הורשה להמשיך בדרכו ללונדון. עם זאת, הסיבה שהשניים ניסו להיפטר מהדרכונים שלהם עדיין לא ברורה. 

