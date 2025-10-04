כיכר השבת
בשורה לטסים: אלו שתי חברות התעופה האירופאיות שחוזרות לישראל

לאחר אינסוף דחיות לנוכח המתיחות הביטחונית, חברת איבריה הספרדית ובריטיש איירווייז, ענקית התעופה הבריטית הודיעו על חידוש טיסותיהן לישראל עוד החודש (תעופה)

(צילום: שאטרסטוק)

לאחר אינסוף דחיות לנוכח המתיחות הביטחונית, חברת Iberia Express הספרדית ובריטיש איירווייז - British Airways, ענקית התעופה הבריטית הודיעו על חידוש טיסותיהן לישראל החל מ-26 באוקטובר.

חברת הדגל של בריטניה בריטיש אירוויז הודיעה היום כי היא חוזרת לטוס לישראל ותפעיל טיסה יומית בקו נתב"ג-לונדון החל מה-27.10. החברה הודיעה כי הטיסה שתצא מנתב"ג לשדה התעופה היתרו בלונדון יהיה בשעות הבוקר ואילו טיסת החזור לישראל תהיה בשעות הערב.

בנוסף לבריטיש, גם החברת התעופה הספרדית איבריה הודיעה כי תחזור לטוס לישראל, יום אחד לפני בריטיש ב-26.10. החברה הודיעה כי עד לחזרת הפעילות המלאה בחודש דצמבר הקרוב, תיערך טיסה יומית בקו נתב"ג-מדריד, שבדומה לבריטיש יהיה בשעות הבוקר.

חידוש הטיסות של Iberia Express וBritish Airways לישראל מהווה צעד משמעותי עבור שוק התעופה הישראלי והקישוריות הבינלאומית, במיוחד בתקופה שבה חברות נוספות כבר חידשו את פעילותן בעקבות השיפור במצב הביטחוני. 

