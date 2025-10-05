התחרות בענף מתחזקת מהערב: חברת התעופה האירופאית תחל להפעיל טיסות מישראל ליעד הפופולארי חברת התעופה הרומנית אנימאווינגס, תפעיל החל מהערב קו סדיר בין תל אביב לבוקרשט | החברה תפעיל שלוש טיסות שבועיות בימים ראשון, שלישי וחמישי, במטוסי Airbus A320 | קו זה יספק לא רק טיסות ישירות לרומניה, אלא גם חיבור נוח ליעדים מרכזיים כמו פריז, לונדון, מינכן, מילאנו, וינה, מדריד ועוד (תעופה)

אא איציק אברהם כיכר השבת | 20:09