חברת התעופה הרומנית אנימאווינגס (AnimaWings), שהוקמה ב־2020, תפתח החל מהיום (ראשון) ה-5 באוקטובר, קו סדיר בין תל אביב לבוקרשט. טיסת הבכורה תצא בשעה 21:40 מנמל התעופה בן־גוריון.
החברה, המיוצגת בישראל על ידי קבוצת טל תעופה, תפעיל שלוש טיסות שבועיות: בימי ראשון בשעה 22:40, ובימי שלישי וחמישי בשעה 10:55. הטיסות יבוצעו במטוסי Airbus A320 עם 180 מושבים.
אנימאווינגס מציעה גם אפשרות להמשיך בטיסת קונקשן פנימית לערים מרכזיות ברומניה - בהן קלוז', יאשי, טימישוארה וסוצ'בה - וכן ליעדים בינלאומיים כמו פריז, מינכן, איסטנבול, פראג וסטוקהולם.
אנימאווינגס נמצאת בבעלות פרטית מלאה, ומפעילה כיום צי מטוסי Airbus A320. החברה מתכננת להתרחב בשנים הקרובות ולהוסיף לצי מטוסי Airbus A220.
עם כניסתה של AnimaWings לשוק הישראלי, צפויה להיווצר תחרות בריאה שתספק נגישות גבוהה יותר, מחירים אטרקטיביים ונוחות לנוסעים הפוקדים את רומניה ותיירות אירופה.
