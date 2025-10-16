כמה שווה הדרכון שלנו? זה המקום של ישראל בדירוג העולמי 

המלחמות בעולם והשינויים הגיאו-פוליטיים בעולם, מביא איתו גם שינוי משמעותי ברשימת הדרכונים החזקים בעולם. על פי המדד נקבע על פי מספר המדינות אליהן הנוסעים יכולים להיכנס ללא ויזה, מתוך 227 מדינות הנבדקות של Henley Passport Index, ופורסם השבוע, הדרכון הישראלי נמצא במדד השנתי במקום ה-20, ירידה של מקום אחד בלבד מהבדיקה הקודמת.

בבדיקה הקודמת בינואר האחרון, הדרכון הישראלי אפשר כניסה ללא ויזה ל-170 יעדים ודורג במקום ה-19 בעולם. למרות ירידה ל-168 יעדים, הוא טיפס לזמן קצר למקום ה-18 ביולי עקב שינויים בדירוג של מדינות אחרות.

אולם, עד אוקטובר 2025, ישראל איבדה את הגישה ללא ויזה לחמש מדינות - מאוריטניה, האיים המלדיביים, קולומביה, סומליה ומיאנמר - מה שדחף את דירוגה למקום ה-20. על פי חברת הנלי ושות', הגישה למאוריטניה, סומליה ומיאנמר הוסרה עקב שינויים רחבים יותר במדיניות, בעוד שקולומביה והאיים המלדיביים ביטלו את הפטורים שלהן מוויזה על רקע המלחמה המתמשכת בין ישראל לחמאס.

על פי ההודעה, סינגפור שבמקום הראשון, מאפשרת באמצעות הדרכון שלה להיכנס ל-193 מדינות. ארצות הברית שבמקום ה-12 כאמור, מאפשרת להיכנס ל-180 מדינות ללא ויזה.

במקום השלישי הדרכון היפני. את המקום הרביעי חולקים מחזיקי הדרכון מגרמניה, איטליה, לוקסמבורג, ספרד ושווייץ ואת המקום החמישי חולקים מחזיקי הדרכונים מאוסטריה, בלגיה, דנמרק, פינלנד, צרפת, אירלנד והולנד. בין המדינות במקום השישי נמצאות יוון, הונגריה ופורטוגל.

אם תהיתם היכן ממוקמת ארצות הברית הגדולה - לראשונה מזה 20 שנה, מאז החל להתפרסם, יורד הדרכון האמריקאי מתחת לרשימת 10 הדרכונים החזקים ביותר בעולם, והוא מתמקם השנה רק במקום ה-12, לצדו של הדרכון המלזי.

את הרשימה סוגרות באופן קבוע מדינות ערביות. במקום ה-106 והאחרון נמצאת אפגניסטן. קרוב מאוד אליה, בתחתית הרשימה, סוריה, עיראק, תימן ופקיסטן.