השריפה במטוס ( צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א )

רגעי אימה ארוכים נרשמו בטיסה של חברת אייר צ’יינה, לאחר שסוללת ליתיום החלה לבעור במטוס במהלך הטיסה. בעקבות השריפה נאלצו הטייסים לבצע נחיתת חירום בשנגחאי .

האירוע הדרמטי התרחש אמש (שבת) בשלב מסוים במהלך הטיסה, שיצאה מנמל התעופה האנגג'ואו שבסין לנמל התעופה אינצ’ון שבדרום קוריאה, הבחינו נוסעים ועובדי הצוות בעשן העולה מתא אחסון החפצים העליון. הצוות גילה כי סוללת ליתיום שהייתה מונחת בתיק התלקחה לפתע. צוות הדיילים פעל במהירות והשתמש בציוד הכיבוי שעל המטוס כדי להשתלט על האש. בשל האירוע הוחלט להסיט את המטוס כ-40 דקות לאחר ההמראה לנחיתת חירום בנמל התעופה הבין-לאומי פודונג שבשנגחאי. המטוס נחת בבטחה וכל הנוסעים ואנשי הצוות ירדו ממנו ללא פגע. צילומים שצולמו על ידי נוסעים ופורסמו ברשתות מראים עשן ולהבות שיצאו מתא המטען הפתוח שמעל המושבים, בזמן שנוסעים מבוהלים קוראים לעזרת צוות הטיסה. שני דיילים נראים כשהם רצים מחלקו האחורי של המטוס לעבר האש.

בהצהרה שפרסמה חברת התעופה ברשת החברתית הסינית Weibo, נמסר: "סוללת ליתיום התלקחה פתאום בתיק יד של נוסע, שאוחסן בתא המטען שמעל המושבים בטיסה CA139. הצוות טיפל מיידית באירוע לפי הנהלים, ולא היו נפגעים". רשויות התעופה הסיניות צפויות לבדוק את נסיבות המקרה ולבחון אם הציוד שבו נעשה שימוש עמד בכל התקנות.