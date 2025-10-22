שימו לב: בהנחיית המשטרה ובשל סידורי האבטחה המורחבים בנתב"ג סביב עזיבת סגן נשיא ארצות הברית, ג'יי די ואנס, את ישראל, צפויים מחר (חמישי) שיבושי תנועה כבדים בצירים המובילים אל ומנתב”ג, החל מהשעה 10:00 ועד 14:30.

רשות שדות התעופה ממליצה לנוסעים להגיע ולצאת מנמל התעופה באמצעות רכבת ישראל במהלך סגירת צירי התנועה.

הציבור מתבקש להקדים את ההגעה לנתב”ג ולהגיע לפחות 4 שעות לפני מועד ההמראה, לתכנן את המסלול מראש ולעקוב אחר הנחיות חברות התעופה, לוחות הזמנים והודעות רשות שדות התעופה באתר ובכלי התקשורת.

לתשומת לב הנוסעים: כל הטיסות הבינלאומיות שתוכננו להמריא מטרמינל 1 החל מהשעה 13:30 בצהריים יעברו להמריא מטרמינל 3.

כמו כן, מערך המוניות וההסעות לנמל התעופה וממנו (טרמינל 3) לא יהיה זמין מהשעה 11:00 ועד 14:30 בשל סגירת הצירים.

במקביל, בחמישי ייחסמו בירושלים לסירוגין רחובות עזה, רמב"ן, הנשיא, אגרון, ז'בוטיסקי, דוד המלך, שדרות בן צבי, רבין, אזור קריית הממשלה ועוטף העיר העתיקה. במשטרה יעדכנו בזמן אמת. היום (רביעי) לא צפויות חסימות נרחבות - אלא רק ברחובות בירושלים.

בתל אביב צפויות חסימות בין השעות 10:00 ל-14:00 ברחוב קפלן aייחסם בין אבן גבירול ליגאל אלון בשני הכיוונים. דרך בגין תיחסם מז'בוטינסקי עד החשמונאים בשני הכיוונים. רחוב לסקוב ייחסם מרחוב הפטמן עד רחוב קפלן לכיוון צפון; רחוב הפטמן ייחסם מרחוב שפרינצק עד רחוב לסקוב לכיוון מערב.

רחוב לאונרדו דה וינצ'י ייחסם מרחוב הפטמן עד רחוב קפלן לכיוון צפון; רחוב דובנוב ייחסם משדרות שאול המלך עד רחוב הארבעה בשני הכיוונים; רחוב דניאל פריש ייחסם מרחוב אבן גבירול עד רחוב דובנוב לכיוון מזרח; ורחוב שאול המלך ייחסם מרחוב אבן גבירול עד דרך נמיר בשני הכיוונים. גם רחוב ויצמן ייחסם מרחוב ברקוביץ' - לכיוון דרום. מהמשטרה נמסר כי מחר ייחסמו גם העליות למחלף השלום מאיילון צפון ומאיילון דרום.