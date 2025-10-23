כיכר השבת
טסים במוצ"ש הקרוב? שימו לב: כל ההנחיות בשל המעבר לשעון חורף

בלילה שבין מוצאי שבת ליום ראשון, ישראל תעבור לשעון חורף, ובשעה 02:00 בדיוק יוזז השעון שעה אחת אחורה לשעה 01:00 | כדי לא לגרום לבלבול בקרב נוסעים בטיסות לילה, רשות שדות התעופה מפרסמת הנחיות ברורות (תעופה)

ההנחיות של רשות שדות התעופה (צילום: דובר רש"ת)

לתשומת לב הנוסעים: בלילה שבין מוצאי שבת ליום ראשון, בשעה 02:00 יוזז השעון אחורה לשעה 01:00 עם המעבר לשעון חורף. שינוי לכאורה מינורי אך הוא עלול לגרום לבלבול בקרב נוסעים בטיסות לילה, ולכן רשות שדות התעופה פרסמה הנחיות ברורות.

על פי הודעת רשות שדות התעופה, נוסעים שטיסתם מתוכננת להמריא עד השעה 01:20 בלילה (לפני המעבר לשעון חורף בפועל), יכולים להיות רגועים. שעת ההמראה ללא שינוי.

לעומת זאת, מי שטיסתו לאחר השעה 01:20 – כלומר אחרי המעבר לשעון החורף – חייב לוודא שהשעון האישי (במכשיר הסלולרי או בשעון היד) עודכן בהתאם. בנוסף, מומלץ להגיע לשדה התעופה לפחות 3 שעות לפני ההמראה, כפי שנדרש בכל טיסה בינלאומית מנתב"ג.

למרות שמרבית הטלפונים ה"חכמים" מעדכנים את השעה אוטומטית, ישנם מקרים שבהם ההגדרה נעולה על עדכון ידני, מה שעלול להטעות את הנוסעים. בנוסף, רבים בציבור החרדי מחזיקים בטלפונים מדור 2 ו-3 שלא כולם מתעדכנים אוטומטית. לכן מומלץ לבדוק בהגדרות המכשיר שהשעה מתעדכנת אוטומטית לפי האזור ולוודא שהזמן נכון גם בשעון וגם בלו״ז הטיסה.

