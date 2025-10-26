כיכר השבת
היום זה קורה: שלוש ענקיות תעופה חוזרות לישראל - לאחר הפסקה ארוכה

שלוש חברות תעופה אירופיות מרכזיות - בריטיש איירווייז, איבריה אקספרס ו-SAS - שבות היום לפעול בישראל, לאחר הפסקה ממושכת שנבעה מהמצב הביטחוני | נכון לסוף החודש, צפויות לפעול בנתב"ג כ-57 חברות תעופה - המספר הגבוה ביותר מאז פרוץ המלחמה (תעופה)

ישראלים בנמל תעופה בן גוריון (צילום: Photo by Gili Yaari/Flash90)

ענף התעופה בישראל של אחר המלחמה ממשיך להראות סימני התאוששות משמעותיים, והיום (ראשון) שלוש חברות תעופה אירופיות מרכזיות - בריטיש איירווייז, איבריה אקספרס ו-SAS - שבות לישראל, לאחר הפסקה ממושכת שנבעה מהמצב הביטחוני.

בריטיש איירווייז, ענקית התעופה הבריטית, תשוב להפעיל את טיסתה היומית בקו תל אביב-לונדון. הטיסה מישראל תצא בבוקר, והטיסה חזרה ללונדון תמריא בערב - לוח זמנים המאפשר ניצול מרבי של זמן השהות בעיר.

איבריה אקספרס, חברת הבת הספרדית של Iberia, תחזור אף היא לפעילות בקו לישראל. החברה תפעיל את טיסתה ממדריד לישראל עם עצירה טכנית באתונה, ואילו בטיסה מתל אביב למדריד הטיסה תבוצע ישירות וללא עצירות.

SAS, חברת התעופה הסקנדינבית, תחדש את טיסותיה לישראל לאחר כמעט עשור של היעדרות, ותפעיל שלוש טיסות שבועיות לקופנהגן. החברה משיקה קו ישיר בין קופנהגן לתל אביב, שיפעל בתדירות של שתי טיסות שבועיות בשלב זה. בעונת הקיץ הבאה צפויה החברה להגדיל את התדירויות לעד 4 טיסות שבועיות.

ענף התעופה בישראל רושם עלייה מתמדת במספר הקווים הפעילים. נכון לסוף אוקטובר, צפויות לפעול בנתב"ג כ-57 חברות תעופה - המספר הגבוה ביותר מאז פרוץ המלחמה, אם כי עדיין רחוק מהתקופה שלפניה, שבה פעלו למעלה מ-100 חברות.

