במהלך תערוכת ארט באזל פריז 2025, שהתקיימה בבירה הצרפתית, חשפה קטאר איירווייז צבע "F1" חדש ומרשים לאחד ממטוסי הבואינג 777-300ER שלה, כדי לחגוג את שותפותה עם חברות הספורט המוטורי המובילות.

החברה הקטארית הפכה לשותפה הרשמית העולמית של פורמולה 1 בתחום התעופה בשנת 2023, וערכת הצבעים החדשה תופיע לראשונה על המטוס עם הרישום A7-BEB, הנושא כיום את הצבעים של המשחק העולמי 2022, שנערך גם הוא במדינה.

הבואינג 777-300ER, שנבחר לקבל את העיצוב המיוחד, מתאפיין בגוונים של אדום, שחור ולבן, המסמלים אנרגיה, תנועה ואלגנטיות - התייחסות למהירות ולדינמיות של מסלולי פורמולה 1. על גוף המטוס מופיע הלוגו של קטאר איירווייז והכיתוב "שותף עולמי של פורמולה 1" , המחזקים את הקשר בין המותגים.

על פי החברה, הפרויקט מייצג שילוב של יצירתיות וביצועים. ברשתות החברתיות, החברה חגגה את הפרויקט: "אמנות פוגשת מהירות. מציגה יצירת מופת של יופי בשמיים - ה-QRC100 החדש שלנו", והוסיפה כי "השמיים אינם הגבול, זה רק הנוף".

במהלך האירוע בפריז, מנכ"ל קבוצת קטאר איירווייז, בדר מוחמד אל-מיר, הדגיש כי "יצירתיות היא חלק בלתי נפרד מזהות החברה".

בנוסף לחשיפה, קטאר איירווייז הכריזה על השקת היוזמה הבינלאומית "The Qatar Airways Creative 100". על פי החברה, הפרויקט יאחד 100 מהיוצרים המשפיעים ביותר בעולם - ביניהם אמנים, מעצבים, מהנדסים וספורטאים - בפלטפורמה המחברת אמנות, חדשנות וטיולים.

על פי קטאר איירווייז, המטרה היא להפוך את הנסיעה לחוויה תרבותית על ידי שילוב עולם האמנות עם התעופה וחיזוק תפקידה של החברה כתומכת עולמית ליצירתיות.