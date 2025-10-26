כיכר השבת
עם חרטום שבור ודם רב: כך נראה המטוס לאחר התנגשות בלהקת ציפורים | צפו

מטוס של חברת התעופה הסעודית התנגש בלהקת ציפורים לאחר ההמראה משדה התעופה באלג'יר בדרכו לג'דה | ההתנגשות גרמה לשבר בחרטום וסימנים רבים על גוף המטוס, מה שחייב את ביטול הטיסה לצורך בדיקות טכניות יסודיות | כך זה נראה (תעופה)

תיעוד של ההתנגשות במטוס (צילום: רשתות חברתיות ערביות לפי סעיף 27א)

מטוס של Saudi_Airlines, חברת התעופה הסעודית הערבית היה מעורב אמש (שבת) בתאונה במהלך ההמראה מאלג'יריה לג'דה, כאשר התנגש בלהקת ציפורים נודדות.

על פי כלי תקשורת אלג'יראים, מטוס B777-300ER של חברת התעופה הסעודית התנגש בלהקת ציפורים לאחר ההמראה משדה התעופה באלג'יר בדרכו לג'דה. ההתנגשות גרמה לסימנים רבים על גוף המטוס, מה שחייב את ביטול הטיסה לצורך בדיקות טכניות יסודיות.

המטוס נחת בשלום לאחר שחזר לבסיסו והטיסה בוטלה, אך נגרם לו נזק קל בכיסוי המגן של אנטנת המכ"ם, שתפקידו העיקרי הוא להגן על המכ"ם מפני גורמים סביבתיים כמו גשם, רוח וקרח, תוך מתן אפשרות לאותות רדיו לעבור דרכו ללא הפרעות.

תמונות שהופצו הראו סימנים ברורים של התנגשות בחרטום המטוס, מה שחייב את דחיית הטיסה לצורך בדיקות טכניות ובדיקות בטיחות לפני ההמראה. צוותים טכניים בשדה התעופה החלו בעבודות בדיקה ותחזוקה מיד לאחר נחיתת המטוס.

ראוי לציין כי התנגשויות ציפורים במטוסים הן תופעה שכיחה ברחבי העולם. רק בשנה שעברה תועדו בארצות הברית יותר מ-22,000 אירועים כאלה, שהביאו להפסדים כספיים של למעלה מ-473 מיליון דולר, אך ללא הרוגים.

המטוס לאחר ההתנגשות בלהקת הציפורים (צילום: רשתות חברתיות ערביות)
הדם על מערכות המטוס (צילום: רשתות חברתיות ערביות לפי סעיף 27א)
הדם על מערכות המטוס (צילום: רשתות חברתיות ערביות לפי סעיף 27א)
הדם על מערכות המטוס (צילום: רשתות חברתיות ערביות לפי סעיף 27א)
