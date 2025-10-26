מדהים: כך נראה החילוץ של המטוס המרוסק מתוך הים 

חילוץ המטוס מתוך הים ( צילום: רשות שדות התעופה של הונג קונג )

בנמל התעופה הבינלאומי של הונג קונג החלו היום (ראשון) במאמצי החילוץ לאחר התרסקות מטוס המטען מדגם בואינג 747-400 בשבוע שעבר, שגבתה את חייהם של שני אנשי ביטחון. שרידי המטוס, שסטה מהמסלול, פגע ברכב ביטחון ונפל לים, חולצו מהמים במבצע רחב היקף. רשות שדות התעופה הודיעה כי צוות החילוץ הרים את גוף המטוס הראשי של מטוס המטען שהתרסק והניח אותו על דוברה. הצוות ימשיך מחר בחילוץ המטוס הנותר וצפוי להשלים את כל עבודות החילוץ עד מחר בערב. בימים הקודמים חולצו גם מנועי המטוס, כנף הנחיתה, חלק הזנב ורכב הבטיחות, שנסחף לים לאחר ההתנגשות.

על פי ההודעה, גוף המטוס וחלקים אחרים של מטוס המטען שהתרסק יועברו למקום אחסון ויועברו לסוכנות לחקירת תאונות מטוסים (AAIA). רשות שדות התעופה הצהירה גם כי שגרת הטיסות בנמל התעופה הבינלאומי של הונג קונג נשמרה כסדרה בזמן מבצע החילוץ.

סוכנות חקירת תאונות אוויריות של הונג קונג הודיעה כי תתבצע בדיקה מפורטת של החלקים שנאספו ודוח ראשוני על התאונה צפוי להתפרסם תוך חודש.