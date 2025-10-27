כיכר השבת
הפך למצב חירום

לא היה צפוי: זו הסיבה החריגה שטיסת אייר פראנס נאלצה לשוב על עקבותיה

במה שנחשב למקרה חריג בענף התעופה, טייסי טיסת אייר פראנס הצרפתית נאלצו לבצע נחיתת חירום לאחר שהנוסעים החלו לסבול מחום בלתי נסבל ובלתי נשלט בתא הנוסעים |לאחר שנשמעה קריאת המצוקה, המטוס נחת בשלום בפריז פחות משעתיים לאחר ההמראה (תעופה)

מטוס של חברת אייר פראנס (צילום: shutterstock)

טייסי טיסת אייר פראנס מפריז שארל דה גול לאי הצרפתי ראוניון באוקיינוס ​​ההודי נאלצו לבצע נחיתת חירום לאחר שהנוסעים החלו לסבול מחום בלתי נסבל ובלתי נשלט בתא הנוסעים.

מטוס הבואינג 777 רחב הגוף היה באוויר פחות משעה כאשר הטייסים התריעו בפני בקרי התנועה האווירית שעליהם לחזור לפריז בגלל התנאים הלוהטים בתא הנוסעים, אם כי מה שהחל כאי נוחות הפך במהרה למצב חירום של ממש.

האירוע החריג החל כאשר המטוס טיפס לגובה של 31,000 רגל לאחר שהמריא משדה התעופה שארל דה גול ביום שישי האחרון, כשפנה דרום-מזרחית לכיוון שוויץ.

על פי בלוג התעופה POYK, כאשר המטוס התקרב למרחק של 50 מיילים ימיים מציריך, הטייסים אמרו לבקרת התנועה האווירית שעליהם לחזור לפריז משום שהחום בתא הנוסעים נהיה בלתי נסבל, ולא משנה מה עשו, הם לא הצליחו לגרום לו להתקרר.

הטייסים הכריזו בתחילה על בעיה בטיחותית או מכנית, אך לא מצב חירום או סכנת חיים מיידית.

מכיוון שהמטוס היה עמוס בדלק מספיק לטיסה ארוכת הטווח שלו לאוקיינוס ​​ההודי, החליטו הטייסים כי יצטרכו להשליך מעט דלק כדי להפחית את משקל הנחיתה של המטוס לקראת הגעתו חזרה לפריז.

בשלב זה, בקרת התנועה האווירית הודיעה לטייסים כי יורשו להפקיד דלק מעל צרפת רק אם ישדרגו את קריאת המצוקה שלהם ל-'Mayday', המסמלת מצב חירום מסכן חיים.

זמן קצר לאחר מכן נשמעה קריאת המצוקה, והמטוס נחת בשלום בפריז פחות משעתיים לאחר ההמראה. בשלב זה, הנוסעים יכלו לרדת מהמטוס בנוחות ובאווירה מבוקרת של הטרמינל. אייר פראנס סידרה לנוסעים מטוס חלופי, שהמריא שבע שעות לאחר שעת ההמראה המקורית המתוכננת.

