טיסה של חברת התעופה 'דלתא איירליינס' שהייתה אמורה לצאת בסוף השבוע האחרון מפיטסבורג, פנסילבניה, לסולט לייק סיטי, יוטה, התעכבה שעות בגלל טעות חריגה. דייל של החברה, הרים בטעות לקראת ההמראה את ידית הדלת של המגלשה במטוס האיירבוס A220, מה שגרם למנגנון פתיחת החירום שלה לפעול.

לפי הודעת דלתא, האירוע התרחש בזמן ההכנות האחרונות לסגירת הדלתות. המגלשה, שמיועדת לשימוש רק במקרי חירום, נפרשה במלואה – והשביתה את המטוס.

האירוע הסתבך מאחר שהמגלשה נפתחה לכיוון השרוול, והנוסעים נלכדו זמנית במטוס עד שמהנדסים הצליחו לנתק אותה באופן ידני - תהליך שארך כשעה. לאחר מכן השרוול חובר מחדש ולנוסעים התאפשר לרדת מהמטוס.

אחד הנוסעים סיפר כי הדייל "התנצל והיה נבוך מאוד" וטען כי תקרית כזו מעולם לא קרתה לו במשך 26 שנות עבודתו. הדייל, לפי דיווחים, לא יפוטר אולם ייאלץ לעבור הכשרה מחודשת. כמו כן נמסר מחברת התעופה כי היא עורכת חקירה פנימית במטרה למנוע תקלות דומות בעתיד.

"איש לא נפגע, אך המטוס הוצא משירות לבדיקה ותיקון", נמסר מדלתא. עוד נמסר כי נפתחה בדיקה פנימית: "מדובר במקרה נדיר ביותר. אנו נלמד את הלקחים ונמשיך לשים את הבטיחות בראש סדר העדיפויות שלנו".

קיפול מחדש של מגלשת חירום היא עסק יקר - עבור מטוסי Airbus A220 העלות, לפי דיווחים, נעה בין 50 אלף למאה אלף דולר. עם זאת, אנליסטים בתעשייה מציינים כי העלות הכוללת עשויה להגיע גם למאות אלפי דולרים בחישוב עלויות בדיקות התחזוקה, הפיצויים על העיכוב ותיאום מחדש של הצוות והנוסעים.