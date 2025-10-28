חברות התעופה הגדולות בעולם מדורגות לעתים קרובות לפי גודל הצי, ההכנסות או היעדים אליהם הן משרתות, אך מדד חשוב נוסף הוא מספר הטייסים שהן מעסיקות. בשנת 2025, חברות התעופה האמריקאיות הגדולות שוב שולטות בשמיים - הן במספר המטוסים והן בצוותי הטיסה.

על פי נתונים של איגוד טייסי חברות התעופה (ALPA), ענקית התעופה יונייטד איירליינס (UA) מובילה את החבורה, ומעסיקה כיום כ-17,800 טייסים, מה שהופך אותה לחברת התעופה הגדולה בעולם מבחינת מספר טייסים. דלתא איירליינס (DL) ניצבת אחריה עם למעלה מ-17,300, בעוד שאמריקן איירליינס (AA) לא רחוקה מאחור.

דלתא מחזיקה במקום הראשון מבחינת הכנסות כוללות, ערך מותג ושווי שוק, בעוד שאמריקן טיסות את מספר הנוסעים הגבוה ביותר מדי שנה. יחד, "שלוש הגדולות" שולטות כמעט בכל מדד המשמש למדידת גודל חברות תעופה.

דיווחים בתעשייה מצביעים על כך ששלוש חברות התעופה הללו מעסיקות יחד יותר מ-50,000 טייסים, מה שמייצג השקעה עצומה בהון אנושי.

עם אלפי טיסות הממריאות מדי יום, שלוש חברות התעופה הגדולות בארה"ב זקוקות לצוותי טייסים גדולים כדי לשמור על פעילותן. למרות האתגרים שנגרמו עקב המגפה והפרישה, חברות תעופה אלו ממשיכות להרחיב את כוח העבודה שלהן ולמודרניזציה של ציי המטוסים שלהן.