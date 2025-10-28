הנוסע הזמין ארוחה - והורעל: זה מה שהתגלה בתוך הסלט ה'תמים'

נוסע של דלתא איירליינס טוען כי הורעל על ידי צמח רעיל בעת שטס משיקגו או'הייר (ORD) לסיאטל-טקומה (SEA) ב-21 באוקטובר 2025. הנוסע, שישב במחלקה הראשונה, טוען שהסלט שלו הכיל עשב רעיל - שגרם לו לבחילה קשה באמצע הטיסה. פרמדיקים עלו למטוס עם הגעתו לסיאטל, שם קיבל טיפול רפואי עקב תסמיני ההרעלה.

על פי הדיווחים, בזמן שאכל, הוא שם לב לטעם מר יוצא דופן והדליק את האור שמעליו - וחשף גבעול של סולנום שחור (Solanum nigrum), שכולו פרחים.

סולנום שחור הוא עשב רעיל המצוי בסביבות חקלאיות. צריכה אפילו קטנה שלו עלולה לגרום לתסמינים כמו בחילות, הקאות, כאבי בטן ושלשולים תוך שעות. במינונים גבוהים יותר, הוא עלול לגרום לבלבול, להאטת דופק, ובמקרים קיצוניים, למצוקה נשימתית. למרות שמקרי מוות נדירים, הצמח אינו בטוח לצריכה אנושית.

לאחר שהבין מה אכל, דיווח הנוסע על הזיהום לדיילת הראשית. הוא סיפר שהתכוון לשמור את שאריות הצמח שנותרה כדי להראות לפרמדיקים, אך מאוחר יותר גילה שהדיילת לקחה אותה, וסירבה להחזירה או להציגה לצוות הרפואי עם הגעתה, וכינתה אותה "רכוש של דלתא".

מדלתא נמסר: "אנו מתייחסים לדיווח זה ברצינות ואנו בקשר עם הלקוח. הצעדים הבאים שלנו הם לחקור את הנאמר ומשם נמשיך. לדלתא יש אמצעי אבטחה ואבטחת איכות מחמירים המוטמעים בפעילות המזון והמשקאות על הסיפון".