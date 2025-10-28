טרגדיה: 12 הרוגים בהתרסקות מטוס קל באפריקה | תיעוד

טרגדיה של ממש נרשמה היום (שלישי) בקניה, כאשר מטוס קל של חברת מומבסה אייר ספארי התרסק הבוקר, סמוך לעיירה קוואלה שלחופי האוקיינוס ההודי - וכל 12 הנוסעים ואנשי הצוות שהיו עליו נהרגו.
לפי הודעת החברה, במטוס שהמריא מנמל התעופה שבאתר הנופש דיאני לכיוון מסאי מארה שבמערב המדינה טסו עשרה תיירים אירופים (שמונה מהונגריה ושניים מגרמניה) וכן טייס מקומי מקניה.
ההתרסקות התרחשה דקות ספורות לאחר ההמראה מהשדה, והמטוס פגע בקרקע והתפוצץ בכדור אש גדול. בתמונות מהזירה נראים שרידי המטוס השרוף ופסולת שהתפזרה באזור ההתרסקות. עדים לתאונה סיפרו כי שמעו פיצוץ חזק, וכאשר הגיעו לזירת התאונה מצאו "שרידים אנושיים שלא ניתן היה לזהות אותם".
המטוס, מסוג ססנה קרוואן, התרסק באזור הררי ומיוער במרחק של כ-40 קילומטרים משדה התעופה של דיאני, שבדרום קניה - בדרכו לשמורת מסאי מארה, אחת הפופולריות והמתויירות בכל אפריקה.
שמורת המסאי מארה היא יעד תיירותי פופולרי, ידועה בעיקר בזכות ההגירה השנתית של עדרי הגנו ממדבר הסרנגטי בטנזניה, ונחשבת אטרקציה עולמית לתיירים מרחבי העולם. התאונה התרחשה בשיא עונת התיירות במקום.
רשות התעופה האזרחית בקניה (KCAA) מסרה כי ההתרסקות התרחשה בשעה 08:30 בבוקר, כעשרה קילומטרים מעיירת קוואלה. “גורמי חקירה ממשלתיים כבר החלו בבדיקת נסיבות האירוע במטרה לקבוע את הסיבה וההשפעה,” נמסר.
0 תגובות