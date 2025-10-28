לא היו ניצולים טרגדיה: 12 הרוגים בהתרסקות מטוס קל באפריקה | תיעוד תאונת מטוס קטלנית התרחשה בשעות הבוקר באזור החוף של קניה, וכל 12 הנוסעים שהיו עליו נהרגו | בתמונות מהזירה נראים שרידי המטוס השרוף ופסולת שהתפזרה באזור ההתרסקות | עדים לתאונה סיפרו כי שמעו פיצוץ חזק, וכאשר הגיעו לזירת התאונה מצאו "שרידים אנושיים שלא ניתן היה לזהות אותם" (תעופה)

אא איציק אברהם כיכר השבת | 18:29