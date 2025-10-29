כפי שדיווחנו בשבועות האחרונים, ענקית הלואו קוסט ההונגרית וויז אייר מנהלת מגעים מתקדמים עם משרד התחבורה במטרה להקים בסיס פעילות קבוע בישראל, אלא שהחברה מציבה שורת דרישות חסרות תקדים שעשויות לחולל רעידת אדמה בשוק התעופה המקומי.

על פי הדיווח בגלובס, וויזאייר מבקשת לכלול בהסכם עיקרון המכונה "חופש תעופה שביעי". מדובר בעיקרון תעופתי בינלאומי המאפשר לחברת תעופה זרה להפעיל טיסות בין שתי מדינות אחרות, מבלי שהטיסה תתחיל או תסתיים במדינת הבית שלה.

במקרה הזה, וויז אייר שמוגדרת כחברה אירופית, מבקשת להפעיל ליעדים כמו יוון, גיאורגיה או איחוד האמירויות – מבלי שתיחשב כחברה ישראלית ותידרש לעמוד ברגולציה המקומית. מדובר בדרישה חריגה שמחייבת שינוי בחוקי התעופה הקיימים בישראל, צעד שנחשב חסר תקדים.

כך החברה תוכל לפעול באופן חופשי משדה התעופה בן גוריון, אך תתחמק מהרגולציה הישראלית שמחייבת את החברות המקומיות לעמוד בסטנדרטים מחמירים של אבטחה, שקיפות ותחזוקה.

עוד דווח כי לחברה ניסיון קודם בהפעלת בסיס פעילות מחוץ לאירופה, באמצעות חברה־בת שפעלה באבו דאבי, אך הוא נסגר לאחר זמן קצר. כעת נראה כי וויזאייר מנסה לשוב לפעילות דומה, בין היתר כדי להחזיר לידיה את הקווים הרווחיים לדובאי ולאבו דאבי.

בנוסף, החברה בוחנת אפשרות להשתלט על סלוטים (חלונות התעופה) שעליהם ויתרה חברת התעופה ריינאייר, שחדלה לטוס לישראל מאז פרוץ המלחמה ועדיין לא שבה לפעילות סדירה. לפי גורמים בענף, מדובר בבקשה חסרת תקדים שספק אם ניתן לעמוד בה מבחינה משפטית ומעשית אך נראה שוויזאייר מתעקשת עליה.

על פי גורמים בענף שצוטטו בדיווח, וויז אייר מבקשת להפעיל כבר בקיץ הבא בסיס פעילות שיכלול שלושה מטוסים שייחנו קבוע בישראל, וצוותים קבועים שיבצעו טיסות יומיות בקצב מסחרר של עד 60 טיסות ביום. בכך תוכל החברה להתחרות ישירות בחברות הישראליות גם על הסלוטים המבוקשים ביותר שהם זמני ההמראה המוקדמים והמאוחרים שמועדפים על הנוסעים.

כזכור, בתחילת השבוע המריאו בכירי משרד התחבורה להונגריה לסבב פגישות אינטנסיבי עם הנהלת וויזאייר, במטרה לבחון הקמת בסיס פעילות של חברת הלואו-קוסט בישראל.

את המשלחת הישראלית מובילים מנכ"ל משרד התחבורה משה בן זקן, סמנכ"ל הכלכלה והאסטרטגיה אור ליביס ומנהל רשות שדות התעופה שרון קדמי. מנגד, נציגי רשות התעופה האזרחית, שהתנגדו בעבר להקמת הבסיס בטענה שיפגע בחברות הישראליות, בחרו שלא להצטרף לנסיעה.

אם המהלך אכן יתממש, הוא עשוי לשנות את כללי המשחק בענף התעופה המקומי ולהביא לירידת מחירים, אך כבר כעת הוא מעורר התנגדות חריפה מצד החברות הישראליות שכבר מביעות דאגה מהשפעתו על השוק.