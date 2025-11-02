כיכר השבת
"הדייל רתח מזעם"

הנוסעת הזועמת שיתפה: זה מה שהדייל ריסס בתוך המטוס הסגור

נוסעת בבריטיש איירווייז תקפה את חברת התעופה לאחר שלטענתה היא רוססה בחומר הדברה רעיל | "אילו ידעתי שהדבר הזה יקרה לעולם לא הייתי עולה לטיסה הזו" כתבה בזעם (תעופה)

בקבוק החומר הרעיל שרוסס במטוס (צילום: עמוד הפייסבוק של אראנה)

נוסעת בבריטיש איירווייז תקפה את חברת התעופה ואמרה שלעולם לא הייתה עולה על טיסה מלונדון הית'רו לרומא, איטליה, אילו ידעה שהיא "תרוסס" במה שתיארה כקוטל חרקים "רעיל".

הנוסעת בשם מליסה אראנה הסבירה בפוסט בפייסבוק מה קרה וחשפה שאחד מאנשי צוות הטיסה הודה בפניה שהוא "זעם" על כך שאילצו אותו לרסס באופן קבוע את קוטל החרקים בתא הנוסעים הסגור של המטוס.

הנוסעת כתבה בזעם: "בטיסה לרומא מלונדון בבריטיש איירווייז רוססו עליי בקוטל חרקים/חומר הדברה רעיל. כמובן שזה מעולם לא נחשף בעת רכישת הכרטיס. אילו ידעתי שהדבר הזה יקרה לעולם לא הייתי עולה לטיסה הזו".

לדבריה, "הדייל רתח מזעם שהוא היה צריך לרסס את זה באופן קבוע, אז מסר לי את הבקבוק ואמר לי לצלם".

בפוסט נוסף שכתבה, מליסה הוסיפה כי הריסוס שלפני ההמראה היה "מגעיל מעבר לכל הסבר". "מה אם לילדים יש אסתמה או מבוגרים עם מחלות ריאות כרוניות? הם לא התחשבו כלל בענייני בריאות אישית", תקפה.

