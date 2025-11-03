נוסע נזעם אשר טס עם ענקית הלואו קיסט ריינאייר מצרפת לבריטניה, פרסם בסוף השבוע פוסט ברשת החברתית 'רדיט', בו הוא טוען כי כאשר הגיע לאיסוף המזוודות, גילה כי תיקו וחפציו בשווי 1,500 פאונד נקרעו לגזרים.

התייר, שטס עם ריינאייר מניס לנמל סטנסטד, לונדון, כתב: "עברתי מהר את הבידוק הביטחוני בסטנסטד וחיכיתי למזוודה על המסוע. חיכיתי וחיכיתי - כלום. אחרי 45 דקות לוח הטיסות הראה שהטיפול בטיסה שלנו הושלם. פניתי לעמדת השירות של ריינאייר, מחשש שהמזוודה אבדה בדרך. למזלי שמרתי את תג המזוודה, ונציגת השירות הצליחה לאתר שהיא נמצאת איפשהו בסטנסטד, חדשות טובות, חשבתי".

"היא ביקשה ממני לבדוק במסועים אחרים, אולי הושלכה לשם בטעות. לאחר כ-20 דקות של חיפושים, לא האמנתי למראה עיניי: היא חזרה כשהיא מחזיקה בזרועותיה את כל שברי המזוודה ואת חפציי המפוזרים".

לדבריו, "התגובה הראשונה שלי הייתה הלם מוחלט. זה נראה כאילו נמר טרף אותה. גם היא הייתה המומה והתנצלה שוב ושוב, אמרה שמעולם לא ראתה דבר כזה".

"כשהתחלתי לבדוק את תכולת התיק - גיליתי שהנעליים שלי נחתכו, חולצות נשרפו ונקרעו, התחתונים נגרסו, התיק עצמו נהרס לגמרי, כבלים נקרעו, ובקר השלט של הרחפן נופץ לחלוטין".

"כשניסיתי לאסוף את השברים ולעזוב, דברים נפלו לכל עבר. הייתה לי הליכה ארוכה לרכב, ונציגת השירות הציעה לי שקית אשפה כדי להכניס אליה את כל חפציי. קיבלתי אותה, הכנסתי הכול פנימה, ויצאתי מהשדה מדוכא עם שק הריסות על הגב".

הנציגים ביקשו ממנו למלא טופס שבו יפרט כל פריט שניזוק, ולשלוח את הדיווח תוך 48 שעות. למחרת, הוא מילא את כל הטפסים, צרף קבלות ושלח הכול בדיוק לפי ההנחיות.

"הסכום הכולל שדרשתי לפיצוי, כולל התיק עצמו, עמד על 1,500 ליש״ט, אבל מאז לא שמעתי מהם כלום. לא תגובה, לא התנצלות, כלום. מזעזע שחברה יכולה להרוס רכוש אישי של אדם ולא לשאת בשום אחריות".

הפוסט המפורט גרר תגובות נזעמות כנגד השירות "הרע והקלוקל" של ריינאייר. אחרים העריכו שהתיק נלכד בצד המסוע ונטחן על ידי הרצועה הנעה.