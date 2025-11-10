טייסי מטוס איירבוס A350-900 של אייר פראנס הכריזו היום (שני) על מצב חירום בדרכם משדה התעופה שארל דה גול בפריז לשדה התעופה אינצ'און בסיאול לאחר שדיווחו על ריח שרוף בתא הטייס. הטיסה סטתה לשדה התעופה של מינכן, שם נחתה בשלום.

האירוע החל כשמטוס האיירבוס A350 טס בגובה 35,000 רגל מעל המרחב האווירי האוסטרי כאשר הצוות שידר את קוד החירום 7700, המאותת על בעיה במהלך הטיסה.

הטייסים דיווחו על ריח שרוף חזק בתא הטייס, מה שהוביל לנקיטת צעדי זהירות מיידיים. כשעה וחצי לאחר ההמראה, המטוס החל בהנמכה מבוקרת וסטה לכיוון מינכן.

עם הנחיתה על המסלול, המטוס נפגש על ידי כוחות חירום. יחידות קרקע בדקו את המטוס, והנוסעים נשארו על הסיפון כ-25 דקות לפני שהמטוס נגרר לעמדה מרוחקת לצורך ירידה מהמטוס. לא דווח על נפגעים בקרב הנוסעים או הצוות.

למרות שמקור ריח השריפה עדיין נמצא בחקירה, אינדיקציות ראשוניות מצביעות על בעיה טכנית או חשמלית אפשרית. המטוס יישאר מקורקע במינכן עד שהמהנדסים ישלימו בדיקות מפורטות.

קוד 7700 הוא קוד המציין מצב חירום כללי, שיכול לנבוע מסיבות רבות. כאשר מטוס משדר קוד זה, בקרת התנועה יכולה להכין מראש את שירותי החירום בנמל התעופה, כמו צוותי כיבוי אש ואמבולנסים, שיהיו מוכנים לפעול מיד עם נחיתת המטוס. קוד זה מאפשר לקב"ט להעניק עדיפות נחיתה למטוס, ובכך להבטיח שהמטוס יזכה לטיפול המהיר ביותר במצב חירום.

הקוד משמש במגוון מצבים, החל מבעיות מכניות ועד אירועים רפואיים, ולעיתים גם כאמצעי זהירות, כדי להבטיח שירותי חירום יהיו בכוננות למקרה הצורך, גם אם המצב אינו מסכן חיים באופן מיידי.